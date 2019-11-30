Rahim ağzı kanseri tespitinde servikal smear testinin önemi

Burtom Özlüce Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Kavuştu, “Rahim ağzı kanserinin tespiti için servikal smear testini mutlaka yaptırınız” dedi.

Op. Dr. Emine Kavuştu, rahim ağzı kanserinin tespit edilmesi için servikal smear testi hakkında bilgiler verdi. Kadın hastalıkları yönünden rahim kanserinin ölüm sebebi olarak ikinci sırada yer aldığını ifade eden Kavuştu, “Meme kanserleri daha çok genel cerrahları ilgilendirdiği için ben rahim kanseri hakkında bilgi vereceğim. Rahim ağzı kanserinin yüzde 80’inin sebebi HPV virüsünden kaynaklı. Aşılansın veya aşılanmasın tarama testi olarak yılda 1 kez jinekolojik muayene sırasında yaptırılmalıdır. Test çok basit. Özel bir cama rahim ağzından dökülen hücrelerden alınarak patalog arkadaşlara gönderiyoruz ve hastaya bilgi veriyoruz. Tarama testleri, hastanın bir şikayeti olmadan bizim yaptığımız testlerdir. Hasta muayeneye geldiği zaman tespit ettiğimiz şeyler olursa zaten o tarama testi olmuyor. Tarama testinin gayesi şikayeti olmadan kişiyi incelemek ve kansere yakalanmamasını sağlamaktır. Kadınların üreme çağında yılda 1 kez test yaptırmaları ve muayene olmaları gerekiyor” dedi.

BURSA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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