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Bursalı patent firması ‘Mükemmellikte 5 Yıldız’ ödülü aldı

İHA

Merkezi Bursa'da bulunan ve yaptığı çalışmalar ile Türkiye'nin önde gelen patent firmaları arasında gösterilen Erdem Kaya Patent, KalDer tarafından 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi'ne layık görüldü.

Bursalı patent firması ‘Mükemmellikte 5 Yıldız’ ödülü aldı

Merkezi Bursa’da bulunan ve yaptığı çalışmalar ile Türkiye’nin önde gelen patent firmaları arasında gösterilen Erdem Kaya Patent, KalDer tarafından ‘Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi’ne layık görüldü.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve TÜSİAD işbirliğinde “Çözüm Özünde!” teması ile 2627 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen 28. Kalite Kongresinde “Türkiye Mükemmellik Ödülleri” sahiplerini buldu. Türkiye’nin en önemli ve büyük kurumlarının yarıştığı etkinlikte Bursalı Erdem Kaya Patent, “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi”ni almaya hak kazandı. Erdem Kaya Patent, dünyada 30 binden fazla kuruluşun yönetim modeli olarak benimsediği Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli’nin kriterleri doğrultusunda verilen ve kurumsal çalışmaları sayesinde iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi alarak Türkiye’de 5 yıldız belgesine sahip ilk ve tek patent firması oldu.
İş, bilim, sanat, akademi ve medya dünyasından 3 bine yakın kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getiren Kongrede, bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en yüksek dereceli sertifika olan “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” alan Erdem Kaya Patent Genel Koordinatörü Türkan Kaya, firma olarak kurumsallaşmaya büyük bir önem verdiklerinin altını çizdi. Dünya genelinde 38 ülkede, 47 temsilcilik vasıtasıyla 30 binden fazla kuruluş tarafından benimsenen EFQM Mükemmellik Modeli’nin esas itibariyle, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kurumsal değerlendirme aracı olduğunu vurgulayan Türkan Kaya; “Bu modeli Türkiye’de benimseyen kurum ve kuruluşlar, EFQM ile ulusal işbirliği yapan Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından görevlendirilen değerlendiriciler tarafından EFQM Mükemmellik Modeli kriterlerine göre inceleniyor. Liderlik, Strateji, Çalışanlar, İşbirlikleri ve Kaynaklar, Süreçler, Ürünler ve Hizmetler, Müşterilerle İlgili Sonuçlar, Çalışanlarla İlgili Sonuçlar, Toplumla İlgili Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları olmak üzere 9 ana kriter üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Kurum ve kuruluşlar bu değerlendirmeler neticesinde başarılarına göre “Mükemmellikte Yetkinlik 2 Yıldız Belgesi”, “Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi”, “Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesi” ve “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” ile ödüllendiriliyor. Firma olarak 5 Yıldız Belgesi ile ödüllendirilmek bizleri için çok özel bir gelişme oldu. Yürüteceğimiz çalışmalar ile bu ödüle layık olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Erdem Kaya Patent Genel Koordinatörü Türkan Kaya, Mükemmellikle Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi Ödülü’nü KalDer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayraktar’ın elinden aldı.

BURSA

30 Kasım 2019 Cumartesi

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