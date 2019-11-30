Tayyip Elçi, İnegöl'lülere ailede mahremiyet ve tesettürü anlattı

Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi, İnegöl Belediyesi’nin AHİD işbirliğiyle düzenlediği Evlilik Okulu kapsamında gerçekleştirilen seminerlere katıldı. Elçi, İnegöllülere “Ailede Mahremiyet ve Tesettür” konularında bilgiler verdi.

İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde toplumun yapı taşı olan aile müessesesinin önemini ortaya koymak adına başlattığı Evlilik Okulu seminerleri sürüyor. Eğitimler kapsamında Cuma akşamı düzenlenen programda Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Başkanı Tayyip Elçi İnegöllülerle buluştu. Sani Konukoğlu Konferans Salonunda 20.30’da başlayan seminere Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ile AHİD yöneticileri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği ve “Ailede mahremiyet ve tesettür” konusunun işlendiği seminerde MEDAV Başkanı Tayyib Elçi ailenin önemine vurgu yaptı. Elçi, aile müessesesine dikkat çekerek son kalenin korunması gerektiğini ifade etti. Katılımcıların büyük bir dikkatle dinlediği seminerde Elçi, aile hayatının korunması noktasında katılımcılara oldukça faydalı bilgiler aktardı.

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