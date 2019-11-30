4 yıldır aranan şüpheli, ailesini ziyaret ederken yakalandı

BURSA'da, 'nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 36 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan O.A., ailesini ziyaret ettiği evden çıkarken jandarma ekiplerince yakalandı.

'Nitelikli yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 4 yıldır firari olarak aranan O.A.'yı yakalamak için jandarma ekiplerince özel ekip kuruldu. Yapılan takibin ardından O.A.'nın Kestel ilçesinde oturan ailesini ziyaret edeceği bilgisine ulaşan jandarma, bölgede keşif yaptı. Ailesini ziyaret ettikten sonra evden çıkan O.A., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BURSA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:29

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