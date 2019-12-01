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(Özel) Engelli çocuklar Nilüfer’de cimnastik ile hayata tutunuyor Otizmli ve engelli çocukların spor ...

İHA

Bursa Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu, engelli çocuklara kucak açarak sosyal hayatın içine katılmalarına olanak sağlıyor. Bursa'da 3 yıl önce otistik rahatsızlığı olan bir çocuğun "Spor yapmak istiyorum bana yardımcı olur musunuz" demesiyle başlayan proje, Nilüfer Belediyesinin desteğiyle devam ediyor. İlk başta üç çocukla başlayan projede şimdi yüz çocuk yer alıyor.

(Özel) Engelli çocuklar Nilüfer’de cimnastik ile hayata tutunuyor Otizmli ve engelli çocukların spor yapmasını sağlayan projede çocuk sayısı yüze ulaştı Nilüfer Belediyesi tarafından 3 yıl hayata geçirilen projede yüze yakın otizmli ve engelli çocuk hayata kazandırılıyor

Bursa Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu, engelli çocuklara kucak açarak sosyal hayatın içine katılmalarına olanak sağlıyor. Bursa’da 3 yıl önce otistik rahatsızlığı olan bir çocuğun "Spor yapmak istiyorum bana yardımcı olur musunuz" demesiyle başlayan proje, Nilüfer Belediyesinin desteğiyle devam ediyor. İlk başta üç çocukla başlayan projede şimdi yüz çocuk yer alıyor.
Nilüfer Belediyesinin Türkiye’ye örnek gösterilen Beşevler Cimnastik Salonu, yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı bir tesis oldu. Yaklaşık 3 yıldır hizmet veren Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’nda, engelli öğrenciler de eğitim alıyor. Down sendromlu, otizmli ve bedensel engelli çocuklar, uzman eğitmenler gözetiminde bireysel ve grup çalışmalarında yer alıyor.
Eğitimlere katılan engelli çocukların gelişiminde büyük farklılıklar ortaya çıktığını ifade eden Beşevler Cimnastik Merkezi Özel Çocuklar Birim Koordinatörü Alparslan Gültürk, “Merkezimizde down sendromlu, otizmli ve bedensel engelli yaklaşık 100 çocuğumuz eğitim alıyor. Velilerin talebi üzerine eğitimlerimize üç, dört çocukla başladık. Bugün eğitim alan özel eğitimli çocuk sayımız 100’ü aştı. Bireysel ve grup çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar çocuklara öz bakım becerileri kazandırırken, sosyalleşmeleri anlamında da büyük katkı sunuyor. Burada çok güzel ilişkiler kurduk. İki tane otizmli çocuğumuz burada işe başladı. Çok güzel tepkiler alıyoruz” dedi.

"'Ben spor yapmak istiyorum' diyen çocuk sayesinde oldu"
Porojenin başlamasına neden olan olayın çok ilginç olduğunu ifade eden Gültürk, "Bizim özel çocuklarla çalışmaya başlamamız enteresan bir durum sonucu oldu. Görme engelli çocuğu olan bir velimiz geldi. Çocuğuna spor yaptırmak istiyordu, fakat böyle bir birim yoktu. O sırada burada bulunan meclis üyemiz Atakan Çorbacı’ya çocuğun 'Ben de spor yapmak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz' demesinin ardından bu proje başladı. Üç ya da dört çocukla başladığımız eğitim üç sene içerisinde yüz çocuk sayısına ulaştı. Bu çocuklarla birebir ve gruplarla birlikte çalışıyoruz. Tesisimizin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Çocukların temel nitelikler, öz bakım bilgisi ve sosyalleşmesi anlamında büyük başarılar elde ettik. Sporun birçok faydası var, fakat otizmli çocuklarda daha fazla" dedi.
Gültürk sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bu eğitimler çocukların birçok takıntılarını azaltmış durumda. Yüksek lisans sırasında yapmış olduğum bir takım araştırmalar ve çalışmalar sonucu bu tür eğitimlerin çocuklara büyük bir katkıda bulunduğu ve bilimsel anlamda kanıtladığı için bu gelişime daha hızlı yön verdik. Bu fırsatı çocuklara sağlayan belediye başkanımız Turgay Erdem’e çok teşekkür ediyoruz. Tesisin bütün imkanlarını bize sınırsız şekilde verdi. Çocuklar Nilüfer Belediyesine ait olan bütün tesisleri sınırsız şekilde kullanabiliyor."

"Türkiye çapında bu tarzda ilk ve tek hizmeti veren belediyeyiz"
Nilüfer Belediyesi tarafından verilen bu hizmetin Türkiye çapında ilk ve tek olduğunu belirten Gültürk, "Burada yapılan çalışma grup ve ferdi olduğu için, Türkiye çapında bu tarzda ilk ve tek hizmeti veren bir belediyeyiz. Çünkü otizmli ve diğer türlü çalışan çocukların sayısının bu kadar olduğunu düşünmüyorum. Bizim hedefimiz Bursa’yı yükseltmek. Yılın belirli dönemlerinde şenlikler yaparak bu çocukları daha aktif hale getiriyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çalıştığımız bir proje var, onu aktif hale getirmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Çocuklar Nilüfer Belediyesine ait olan bütün tesisleri sınırsız şekilde kullanabiliyor’’
Ailelerin de çok mutlu olduğunu ifade eden Alparslan Gültürk, “Hırçın tavırlar sergileyen, kendini ifade edemeyen çocuklar vardı. Spor sayesinde bunların üstesinden geldik. Aileler de çocuklarının toplum içerisinde yer almasından dolayı çok mutlu oluyorlar. Başkanımız Turgay Erdem’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar Nilüfer Belediyesinin tüm tesislerini eğitmenler eşliğinde kullanabiliyor” diye konuştu.

Aileler çok mutlu
Eğitim alan Yavuz Selim Karadeniz’in annesi Serap Karadeniz de eğitimlerin büyük katkı sağladığını kaydederek, “3 yıldır eğitim alıyoruz. Burayı çok zor bulduk. İlk günden bu yana çok yol aldık. Koşamayan, yürümekte güçlük çeken çocuğumuz bugün çok gelişti. Nilüfer Belediyesine bize verdiği imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu çocuklara zaman ve imkan verilirse çok iş başarır” dedi.
Veli Sema Baki de çok samimi bir ortamda eğitimlerin yapıldığına dikkat çekerek, Nilüfer Belediyesi ve Başkan Turgay Erdem’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BURSA

01 Aralık 2019 Pazar

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