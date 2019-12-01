Öğrenciler bu karavanda hayal ettiklerini tasarlayacak

Bursa’nın köy okullarında eğitim gören 013 yaş arasındaki bini aşkın öğrenci, Maker Karavan Projesi ile hayal ettiklerini tasarlama imkanı bulacak.

HP Vakfı ile Silikon Vadisi Toplum Vakfı’nın ortak hibe desteğiyle hayata geçirilen, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (ERTEV) ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Maker Karavan Projesi’nin tanıtımı Çaybaşı Ortaokulu’nda yapıldı. Tüketen değil, üreten nesiller yetiştirmek üzere üretim odaklı eğitim atölyeler düzenleyen ERTEV her kesimden çocuğa ulaşmak ve üretim kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Maker Karavan ile proje odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Hayal et, tasarla ve üret yaklaşımı ile çocuklara ‘kendin yap’ kültürünü benimsetmeyi hedefleyen bir mobil STEAM eğitim aracı olan Maker Karavan ile Bursa’nın çevre ilçelerindeki köy okullarında eğitim gören 013 yaş arasındaki toplam bin 120 öğrenciye üretim, becerileri ve robotik kodlama eğitimleri sağlanması hedefleniyor.

Maker Karavanın çocukların hayal etme, tasarlama ve tasarladığını üretme noktasında önemine vurgu yapan Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Osmangazi Gürhan Çokgezer “Buradaki öğrencilerimiz 7 farklı köyden taşımalı olarak geliyor. Bu projenin bu köyde başlamasını çok değerli buluyorum. Bugün karavanda kendi hayallerini üretime dökecek, robotik kodlama uygulamaları yapacak çocuklarımız, yarın ülkemiz için belki de uçak, tank, araba üretecekler” dedi.

Çok iyi meslek insanı olmanın önemine vurgu yapan ERTEV Başkanı Fahrettin Gülener ise, “Elleriyle çalışana işçi, hem elleri hem aklıyla çalışana usta, hem elleri hem aklı hem de kalbi ile çalışana ise sanatkâr, bunlara ilaveten beş duyusu ve hücrelerini de ekleyerek çalışana ise üstad denir. Bu sıraladıklarımızı yarın çocuklarımız yapacak. İnanıyorum ki, karavanımız çocuklarımız için son derece faydalı olacak. Burada olmaktan çok mutluyum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Program içinde Maker Karavan Projesi’nin yürütüldüğü karavanı ve okul alanlarını ziyaret eden protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerle de sohbet etti.

BURSA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:30

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