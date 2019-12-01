Bursaspor'un bileği bükülmüyor Yeşil-beyazlılar, Adana deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışını sürdürdü

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında kritik Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışını sürdürdü. Ayrıca yeşilbeyazlılar, Altay mağlubiyetinin ardından oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.

Bursaspor, dün akşam deplasmanda karşılaştığı Adanaspor müsabakasından son dakikada bulduğu golle çok kritik 3 puan çıkarttı. TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Bursaspor, bu golle zirve yarışında önemli 3 puana sahip oldu. Ligin 7. haftasında Altay'a deplasmanda mağlup olduktan sonra timsah, oynadığı 6 müsabakada mağlup olmadı. Bu maçların 4'ünü kazanan yeşilbeyazlılar, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. 90+5'te gelen gol sayesinde Bursa ekibi zirve yarışına tutundu.



Özer'den siftah

Bursaspor'un transfer tahtasını açmasının ardından kadrosuna kattığı Özer Hurmacı, yeşilbeyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Sezon başından bu yana 9 müsabakada görev alan yetenekli futbolcu, Adanaspor deplasmanında takımın 3 puanı almasında büyük rol oynadı. Tecrübesiyle saha içerisindeki genç futbolculara yardımcı olan tecrübeli futbolcu, 45. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti. Hurmacı, düzgün bir vuruşla bu sezonki ilk golünü kaydetti. Ayrıca skor 22 iken 90+5'te ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yapan Hurmacı, takımın 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Ayrıca sakatlıktan kurtulan Burak Altıparmak da uzun bir aranın ardından ilk 11'de mücadeleye çıktı. Altıparmak, müsabakada orta alanda etkili bir futbol ortaya koydu.

BURSA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:30

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