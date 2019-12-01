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Ağaç kesmeye gittiği ormanda ölü bulundu

DHA

BURSA'nıın Mustafakemalpaşa ilçesinde cuma günü ağaç kesmeye gittiği ormanlık alanda kaybolan Necip Sevim'in (83) cansız bedenine ulaşıldı.

BURSA'nıın Mustafakemalpaşa ilçesinde cuma günü ağaç kesmeye gittiği ormanlık alanda kaybolan Necip Sevim'in (83) cansız bedenine ulaşıldı.
Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Necip Sevim, cuma günü ormana ağaç kesmeye gitti. Sevim'in eve gelmemesi üzerine yakınları harekete geçerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayın duyurulmasıyla birlikte Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), ANDA Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri (AFAD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma´dan oluşan 70 kişilik ekip, yaşlı adamı aramaya başladı.
Bugün sabah saatlerinde ise köyün bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda Necip Sevim'in cansız bedeni bulundu. Sevim'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

BURSA

01 Aralık 2019 Pazar

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