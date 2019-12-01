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Osmangazi’de Kerkük gecesi düzenlendi

İHA

Türk dünyası kültür etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kerkük Türküleri' programında Bursa'dan Telafer ve Kerkük'e kadar geniş bir coğrafyanın türküleri seslendirildi.

Osmangazi’de Kerkük gecesi düzenlendi

Türk dünyası kültür etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kerkük Türküleri' programında Bursa’dan Telafer ve Kerkük’e kadar geniş bir coğrafyanın türküleri seslendirildi.
Balkanlar’dan Kafkaslar ve Orta Doğu’ya kadar Türk dünyasına yönelik birçok etkinliğe imza atan Osmangazi Belediyesi, bu kez Kerkük gecesine ev sahipliği yaptı. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Kerkük Türküleri' programında Kerkük müziğinin önemli temsilcilerinden Türkmen TRT sanatçısı Ahmet Tuzlu, Kerkük şiirleri, hoyratları ve türkülerini Bursalılar için seslendirdi. Salonu dolduran binlerce kişi ellerinde Türk ve Türkmen bayrakları ile türkülere eşlik ederken, bazı türkülerle hüzünlenirken, bazen de coşkulu anlar yaşadı.
Orta Asya’dan Balkanlar’a, Kafkaslar’dan Orta Doğu’ya Türk dünyasının sesi olduklarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın Osmanlı’yı kuran şehir olduğunu söyledi. Dündar, “Bu şehirde Osmanlı’nın kurucusunun adını taşıyan bir belediyeyiz. Belediye olarak hizmetlerimizi yürütürken her zaman o felsefeyle hareket ediyoruz. Gelmiş olduğumuz ata yurdundan ana vatana, Balkanlar’dan Kafkaslar ve Orta Doğu’daki değerli kardeşlerimizle birlikteyiz. Onların dertleriyle dertleniyoruz, sevinçleriyle seviniyoruz” dedi.
Türk milletinin 100 yıl önce bu milleti tarihten silmek için gelenleri püskürttüğünü hatırlatan Dündar, “100 yıl sonra bu millet yeniden ayağa kalktı ve 40 yıllık terör belasını yendi. Bu millet ve devleti yıpratmaya çalışan, bizleri tarih sahnesinden indirmeye çalışan teröre dur dedik. 15 Temmuz darbe girişimine bu millet dur dedi. Suriye’ye gelen 7 değil, 70 düvele kahraman ordumuz 'dur' dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz’de yeni bir adım atarak Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat imzaladı. İşte bu Atatürk’ün 100 yıl önce söylediği ‘Bu millet, gün gelir şaha kalkar’ sözünün gerçekleştiği andır. Bu millet, artık şaha kalkmıştır. Gün gelecek Misakı Milli sınırları yeniden çizilecektir. Irak’tan Suriye’den Telafer’den gelen kardeşlerimize burada yabancı olmadıklarını göstermek için bir araya geldik. Türkülerimizle geçmişi hatırlıyoruz, hüzünleniyoruz ama geleceğimiz aydınlık. Bu millet, tarihteki hüviyetine bürünmek üzere ayağa kalkmıştır. Bu millete artık kimse diz çötüremeyecektir. Bu birlikteliğimiz bizlere yan bakanlara ders olsun” ifadelerini kullandı.
Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı da, Bursa’ya Türkmeneli’nden 3,5 milyon Türkmen’in selamını getirdiklerini belirterek, Osmangazi’de böyle bir etkinliğin yapılmasının çok anlamlı olduğunu belirtti. Avcı, “Çünkü, Musul ve Kerkük, Osmanlı’nın doğduğu bu kutsal toprakların parçasıydı. Ne yazık ki yavruyu anadan kopardılar. Ama Kerkük ve Musul mücadelesine devam etti. Oradaki kardeşlerimiz her türlü mezalimi yaşadı. Her şeye rağmen dimdik ayakta durduk. Türk olmanın bir bedeli varsa, biz bunu ödedik, ödüyoruz ve ödemeye devam edeceğiz. Ta ki o topraklar esas sahibine, yani bizlere teslim edilene kadar. Çok değerli Mustafa Dündar başkanımız bu etkinliği burada yapmakla tüm dünyaya mesaj vermiştir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Telafer’den zulümden kaçan soydaşlarımıza Osmangazi kucak açtı. Buradaki bütün kardeşlerimize şükran borçluyuz” dedi.
Türk dünyasının birlik ve beraberlik duygularının paylaşıldığı gecede Türkmen sanatçı Ahmet Tuzlu, herkesin aşina olduğu Kerkük türkülerini seslendirdi. ‘Altın Hızma', 'Kerkük’ün Zindanları', 'Dolana Ay Dolana', 'Beyaz Gül, Kırmızı Gül', 'Aynaya Baktım Saç Beyaz Olmuş' gibi türkülere salonu dolduran davetliler de hep bir ağızdan eşlik etti. Bursa’nın Ufak Tefek Taşları’nın söylendiği gecede Telaferli şair Ammer Suloğlu ve Türkmen kızı Şükriye de şiirler okuyarak gönül coğrafyasının sesi oldu.
Gecenin sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a Türk dünyasına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi ve Türkmen bayrağı hediye edildi.

BURSA

01 Aralık 2019 Pazar

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