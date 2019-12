Gemlik’te Atatürk anlatıldı

Gemlik Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği panelde Atatürk ve Atatürkçülük konuşuldu.

Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Günümüzde Atatürkçülük” panelinde Prof. Dr. Özcan Yeniçeri ile Tarihçi Mustafa Solak, Yunus Temiz’in moderatörlüğünde Gemlikliler ile bir araya geldi. Etkinliğe Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, CHP Gemlik İlçe Başkanı Cemil Acar, MHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik şubesi Başkanı Muhammed Usta ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Atatürk konulu bir konferansa ev sahipliği yaptıkları için gurur yaşadıklarını belirterek, “Bu yaşıma kadar sadece bir kişiyi anlamaya gayret gösterdim. Eğer onu anlayabilirsem bu memleket için yararlı işler yapabilmem imkanım olacaktı. Her yaptığı iş arkasında ne olduğunu düşündüm. Her söylediği kelimenin bir anlamı olduğunu düşünüp gayret ettim. Umarım başarmışımdır. Beni yetkilendirdiğiniz koltukta Gemlik’i onun gösterdiği hedefe, onun gösterdiği ışıkla götürmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya ise, “Atatürk’ü anlatmak zor, bize düşen bu büyük adamı anlamak. Atatürkçülük Türkiye gerçeklerinden doğmuş bir akımdır. Atatürk ilkelerinin tümü bu ülke halkının sorunlarına gerçekçi çözümler getirmek için ortaya çıkmıştır. Atatürkçülük çok yönlü düşünceyi, demokratik bir toplumda atılım, ilerleme oluşturmak demektir. Atatürk akılcıdır. Her türlü bağnazlığa karşıdır” dedi.

Prof. Dr. Özcan Yeniçeri de, "Sıfırdan devlet kurmuş bir insanın izini takip etmeyenlerin sıkıntısını yaşadıklarını söyledik. Ülke olarak dünya çapında bir marka, milletin ekonomik refahını arttıracak bir girişime henüz sahip değiliz. Atatürk, 'bir Türk dünyaya bedeldir' derken '1 Lira 1 Dolar'a eşittir demek istedi. 'Miskin miskin yat, çalışma. Sonra konuş. Olmaz' dedi. Türkiye’de herkes konuşur. Benim için Atatürk bir ölçüdür. Atatürk’e değer vermeyen insan da değildir, konuşmaya da değer değildir. 24 saatin 48 saatinde çalışacağız. Rekabete uygun mal ve hizmet üreteceğiz. Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur” şeklinde konuştu.

