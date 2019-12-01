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Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik

İHA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, taşımacılık faaliyetinde bulunanlara verilen yetki belgesi alma şartlarında değişikliğe gidildiğini belirtti.

Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, taşımacılık faaliyetinde bulunanlara verilen yetki belgesi alma şartlarında değişikliğe gidildiğini belirtti.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapacaklara verilen C türü yetki belgesi sahiplerinin taşıması gereken şartlarda değişikliğe gidildi. Buna göre, C1 ve C2 yetki belgesi almak için otobüs cinsi özmal taşıta sahip olunması şartı kaldırıldı” dedi.
Otobüsle yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen D türü yetki belgesi için de değişiklik yapıldığını belirten Uğurdağ, "Buna göre, D1 yetki belgesi başvurularında en az otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olunması gerekecek. D2 yetki belgesinde de otobüs cinsi özmal taşıtlarla toplam 75 koltuk kapasitesi şartı aranacak. Yönetmeliğin sözleşme fazlası olan taşıtlara ilişkin hükümleri içeren maddesinde de değişikliğe gidildi. Kamu kurumu haricindekilere hizmet vermek üzere yolcu taşımacılığı için A1 yetki belgesi alanların, yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı taşıtlarının yaş ve cins kriterlerine uyması için tanınan süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Söz konusu düzenleme için 30 Haziran 2021'e kadar süre tanınıyordu” ifadelerini kullandı.

BURSA

01 Aralık 2019 Pazar

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