Zeytinde yüzde 50 stopaj indirimi

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Müstahsilden yapılan zeytin alımlarında, ürünlerini Ticaret Borsalarına tescil ettirdikleri takdirde yüzde 50 stopaj vergisi indirimden yaralanabilirler” dedi.

Bursa zeytininin ince kabuklu, küçük çekirdekli, bol etli ve ekolojisinden kaynaklı nefasetinin yüksek olduğunu belirten Başkan Matlı, “Bu yıl Türkiye genelinde 414 bin ton sofralık zeytin üretilmesi, 1 milyon 110 bin ton yağlığa ayrılacak zeytinden de 224 bin 595 ton zeytinyağı elde edilmesi beklenmektedir. Bursa;11 milyon 389 bin adet meyve veren zeytin ağacı varlığı ile sofralık zeytin üretiminde Türkiye’de ikinci sırada yer alıyor. 20192020 üretim sezonu zeytinzeytinyağı rekolte tahminlerine göre, Bursa’da da 85 bin ton zeytin hasat edilmesi ve yağlığa ayrılacak 16 bin 790 ton zeytinden de yaklaşık 3 bin 500 ton zeytinyağı üretilmesi beklenmektedir” dedi.

Bu yıl ilk defa devlet destekleri kapsamında sofralık dane zeytine kilogram başına 15 kuruş prim desteği verilmesini çok yerinde bulduklarını ifade eden Başkan Matlı, “Bu yıl uygulanan sofralık dane zeytin desteği konusunda hükümetimize teşekkür ediyoruz. Çünkü dane zeytine verilecek olan bu destek doğrudan üreticilerimize yapılmış olacak ve daha kaliteli, sağlıklı üretim yapılması için bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır” dedi.

Sektör temsilcilerince, bölgeler arası zeytin ve zeytinyağı ticareti ve sevkinde yeni düzenlemelereve kontrollere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen BTB Yönetim Kurulu Başkanı

Özer Matlı, ayrıca zeytin ticaretiyle uğraşan tüm gerçek veya tüzel kişiler, müstahsilden yaptıkları zeytin alımlarında, ürünlerini Ticaret Borsalarına tescil ettirdikleri takdirde yüzde 50 stopaj vergisi indirimden yaralanabileceğini hatırlattı.

Zeytin ticareti ile uğraşan tüm tacirleri,yüzde 4 olan stopaj vergisini yüzde 2 indirimli olarak ödeme imkânından yararlanması için Borsa tescili yaptırmaya davet eden Başkan Matlı “Bursa Ticaret Borsası olarak önümüzdeki süreçte zeytin için de lisanslı depolardaki alım satım sürecindeki uygulamayı daha fazla kullanılabilir hale getirerek, Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ’de (TÜRİB) ticareti artıracak faaliyetleridesteklemeye başlayacağız” dedi.

BURSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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