Soğuk hava kalbi tetikliyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, ani ve şiddetli soğuğa maruz kalmanın kalp krizlerine ve ani kalp ölümlerine yol açmakta olduğunu söyledi.

Isı kaybını önlemek için vücutta otomatik reflekslerin devreye girmesi ile başta derideki damarlar olmak üzere yaygın damar ağlarında büzüşme sağlanarak sıcak kan kalbe yönlendirildiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Enbiya Aksakal, "Koruyucu refleksler aynı zamanda sıcak kanın tekrar vücuda pompalanması için kalp hızını arttırmakta böylece nabız hızlanmaktadır. Sonuçta hem kalbe geri dönen kan miktarı hem de dakikada kalp atım sayısı artması sebebiyle kalbin iş yükü artmış olmaktadır. Kalbin iş yükünün artması kalp kasına olan kan akımında arz ve talep dengesini değiştirmektedir. Bu sebeple şiddetli soğuklarda ve aşırı ısı kayıpları olan durumlarda sağlıklı insanların kalplerinde bile kalp kasında beslenme yetersizliklerine ve buna bağlı olarak göğüs ağrısı, göğüste yanma ve baskı hissine yol açmaktadır. Soğuk havaya bağlı kalbin iş yükünün artması ve kan akımında arz ve talep dengesinin olumsuz etkilenmesi kalp damar hastalıkları olan bireylerde kalp hastalıklarına bağlı şikâyetlerin artmasına veya tıbbi tedaviye rağmen şikâyetlerin giderilememesine yol açmaktadır" dedi.

Soğuk havanın doğrudan kalp damarlarında da büzüşmeye sebep olarak kalp kaslarında beslenme yetersizliklerine yol açtığını belirten Aksakal, "Bu sebeple aniden ve şiddetli olarak soğuğa maruziyet kalp krizlerine ve ani kalp ölümlerine yol açmaktadır. Kış aylarında kalp krizi riski yaz aylarına göre 2 3 kata kadar yükselmektedir ve klinik olarak daha kötü seyretmektedir. Soğuk hava aynı zamanda vücutta damarlarda büzüşmeyle birlikte pıhtılaşmaya meyil oluşturarak kalp hastalıklarına bağlı şikâyetlerin ortaya çıkmasına, şiddetlenmesine veya aniden olumsuz sonlanmasına yol açmaktadır. Soğuk havaya maruziyet süresi uzadıkça kalp sebepli olumsuz olay sıklığı orantılı olarak artmaktadır. Daha önce kalp hastalığı olmayan bireylerde soğuk hava ile birlikte göğüs ağrısı veya göğüste baskı, yanma hissi meydana gelmesi kalp damar hastalığını şüphelendirecek önemli bir belirtidir" diye konuştu.

Kalp hastalarının soğuk havalarda basit önlemlerle korunabileceğini de ekleyen Aksakal, "Kalın giysiler giyilmesi, meyve sebze tüketiminin ölçülü olarak devam ettirilmesi, hareketsizlikten kaçınılması, düzenli egzersiz yapılması, beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi, gerekli hallerde D vitamini takviyesi alınması, nezlegrip durumlarında hekime danışmadan ilaç kullanılmaması, grip aşısı yaptırılması, kullanılmakta olan kalp ve hipertansiyon ilaçlarına devam edilmesi kolay uygulanabilir koruyucu yöntemlerdir" ifadelerini kullandı.

BURSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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