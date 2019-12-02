Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Hem sağanak hem kar!

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BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, OrhaneliHarmancık yolunun Çaydere mevkisinde meydana geldi. Harmancık'tan kent merkezine giden Ahmet Bayar'ın kullandığı 16 EC 742 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Seyit Ali Çokaçar yönetimindeki 16 ABC 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Alp, Havva Çokaçar, Gülay Çokaçar ve Selime Bozkurt yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Seyit Ali Çokaçar'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



BURSA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:31

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