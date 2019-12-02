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Yalçın Koşukavak: Asıl hedefimiz Süper Lig'e çıkmak

DHA

- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, her maçta kazanılan puanların önemine vurgu yaparak, "Bursaspor'un şampiyonluğu da düşmesi de 1 puanla oldu. Bursaspor hangi kulvarda olursa olsun iddialı olmak zorunda ama asıl hedefimiz Süper Lig´e çıkmak" dedi.

- Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, her maçta kazanılan puanların önemine vurgu yaparak, "Bursaspor'un şampiyonluğu da düşmesi de 1 puanla oldu. Bursaspor hangi kulvarda olursa olsun iddialı olmak zorunda ama asıl hedefimiz Süper Lig´e çıkmak" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Aralık Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren Bursa temsilcisinde teknik direktör Yalçın Koşukavak açıklamalarda bulundu.
Sözlerine Bursaspor taraftarının geçirdiği iki kazaya ithafen geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Koşukavak, son anlarda buldukları golle 3-2 kazandıkları Adanaspor maçına ilişkin, "Adanaspor maçının zor olacağını biliyorduk. Zor oldu. Aslında ofansif anlamda ciddi istatistik ürettik. 28 şut, 23 orta. Taraftarın da oynanan oyunu beğenmesi beni memnun etti. Zor bir maçta zor da olsa kazandık. Puana göre rakibi yorumlamak doğru değil. En attaki takım yukarıdakini yenebiliyor" dedi.
"OYUNCU KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK"
"Bursaspor hangi kulvarda olursa olsun iddialı olmak zorunda ama asıl hedefimiz Süper Lig´e çıkmak. Orada da turu geçmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadesini kullanan Koşukavak, hem lig hem de kupada oynamanın kolay olmadığını dile getirdi. Şu ana dek tüm oyuncularını kullandığını ve kupada karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı da ligde fazla şans bulamayan oyuncuları kullanacağını kaydeden Koşukavak, "Bütün oyuncularımız kıymetli oyuncu kaybetme lüksümüz yok. Performanslar gelip geçici. Bura, Recep, Emirhan hepsi benim için kıymetli ne kadar performans verirse ben de onların performansını yükseltmesi için elimden geleni yapıyorum" diye konuştu.
"BURSASPOR BÜYÜK BİR CAMİA"
Her türlü eleştiriye açık olduğunu bir kez daha yineleyen Koşukavak, "Bursaspor büyük bir camia önemli başarılara imza atmış. İnsan olarak oraları yaşayınca bunu kolay kabullenemiyoruz. Zaman zaman rakibi yenememek ve berabere kalmak tepkiye neden olabilir. Beklentiler yüksek olunca daha farklı beklenti içine girebilir o beklentiye cevap verebilmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.
"BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU DA DÜŞMESİ DE 1 PUANLA OLDU"
Ligde karşılaşacakları Giresunspor'un 5 haftadır kaybetmediğini belirten Koşukavak, lig içerisinde hedeflerin farklılık gösterdiğini söyledi. 1 puanın bile kıymetli olacağı zamanların olacağını kaydeden Koşukavak, "Bursaspor'un şampiyonluğu da düşmesi de 1 puanla oldu" dedi. Son olarak hakemlere ilişkin eleştirilere de değinen Koşukavak, "Hakan Barış arka arkaya fauller yaptı. Olabilir sert müdahele yapabilir oyuncu ama antrenörlerin beklentisi oluyor. Kimseyi gereksiz yere at demiyoruz. Ben Bursaspor´un teknik direktörüyüm biz zaten kazanırız ama hakeme üst üste fauller sonrası kart göstermedin madem uyarı yap dedim. Bir kere bile ikaz etmedin şimdi geçiştirmek için kart göstereceksin dedim, alındı galiba" değerlendirmesinde bulundu.
ÖZER HURMACI: ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOLDA HER MAÇ FİNAL
Son saniyelerde attığı golle Adanaspor karşısında Bursaspor'a 3 puanı getiren isim olan Özer Hurmacı ise bu maça ilişkin yaptığı yorumda "Taraftarlarımız maçtan önce kaza geçirmişti bu bizi duygusal açıdan aşağı çeker gibi oldu ama sonrasında maça iyi başladık. İkinci yarıya da iyi başladık ama çok dengesiz bir gol bizi saha içerisinde hayal kırıklığına uğrattı. Moralimiz düştü, oyun kopar gibi oldu. Son saniyede bir gol bulduk, üç puanı aldık. Şampiyonluğa giden yolda her maç final, bu da finallerden bir tanesiydi. Bir gün keyfini çıkardık, şimdi Giresunspor maçına hazırlanacağız. Böyle final maçlarını oynayarak ligin sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"İLK GOLE İHTİYACIM VARDI"
İşlerin yolunda gittiğini söyleyen deneyimli oyuncu, "3 puanımızın daha olması gerekiyordu, burada bir emek ver. İnşallah bu üç puanı geri alırız bence almamız da gerekiyor. Böyle düşündüğümüz zaman şu an biz Bursaspor olarak bu ligin favorisiyiz. İnşallah ilerleyen yıllarda Süper Lig´in de favorilerinden bir tanesi olacağız. Önemli olan her zaman taraftarımızın destek olması. Kenetlenmiş bir şekilde sezon sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Maçtan önce soyunma odasında demiştim kim gol atarsa atsın taraftarımızla paylaşalım diye, kendi açımdan ilk gol her zaman zor olmuştu buna da ihtiyacım vardı. Bundan sonra inşallah açılırız" açıklamasını yaptı.
Öte yandan teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetimindeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Ardından pas press çalışması yapan yeşil beyazlılar son bölümde taktik çalıştı.

BURSA

02 Aralık 2019 Pazartesi

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