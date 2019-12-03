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Hayati İnanç: "Aileyi yıkmadan Türk'e bir şey yapamazlar" İnegöl'de “Diriliş ve direnişin kalesi ...

İHA

İnegöl Belediyesi'nin AHİD işbirliği ile gerçekleştirdiği "Diriliş ve Direniş Kalemiz Aile" konulu seminere konuşmacı olarak katılan EdebiyatçıYazar Hayati İnanç, "Son kale aile. Bunu da ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama ben bu millete güveniyorum" dedi.

Hayati İnanç: "Aileyi yıkmadan Türk'e bir şey yapamazlar" İnegöl'de “Diriliş ve direnişin kalesi aile" semineri gerçekleştirildi

İnegöl Belediyesi’nin AHİD işbirliği ile gerçekleştirdiği “Diriliş ve Direniş Kalemiz Aile” konulu seminere konuşmacı olarak katılan EdebiyatçıYazar Hayati İnanç, “Son kale aile. Bunu da ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama ben bu millete güveniyorum” dedi.
İnegöl Belediyesi’nin Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliği ile düzenlediği “Evlilik Okulu” programları geçtiğimiz hafta son buldu. Ekim ayından bu yana süren seminerlerin açılışı, EdebiyatçıYazar Hayati İnanç’ın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Açılış programına vatandaşların ilgisi yoğun olmuş ve çok sayıda vatandaş salonda yer kalmadığı için programı izleyememişti. Bunun üzerine evlilik okulunun finalinin ardından dün akşam Hayati İnanç yeniden İnegöl’de misafir edildi.
Bu kez program Belediye Spor Salonunda gerçekleştirildi. Pazartesi akşamı 20.00’da başlayan “Diriliş ve Direniş Kalemiz Aile” konulu seminere, çok sayıda vatandaş katıldı. Salon tamamen dolarken, Hayati İnanç da bu kalabalığa aile konusunda önemli bilgi ve mesajlar verdi. Yüzlerce vatandaş Hayati İnanç’ın seminerini takip etmek için salona akın ederken, Belediye Başkanı Alper Taban ile bazı meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcileri de programı izledi.
"Aile kalemiz çatırdıyor"
Programın açılış konuşmasını Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) Başkanı Naci Köseoğlu yaptı. Köseoğlu, “Konferansın ismini direniş ve dirilişin kalesi aile olarak belirledik. Çünkü hakikaten ailemizi korumak için direniyoruz. Evlerimiz işgal altında. İnternetin, ahlaksız evlenme programlarının, gençliğimizi ifşa eden sosyal medya ve dışarıdaki birçok zararlı basın tarafından işgal altında. Evlerimizi kurtarmak için hepimiz bir direniş göstermek zorundayız. Artık Müslüman ailelerde kendi çocuklarımızı koruma mücadelesi veriyoruz. Dolayısıyla aile konusunda gündemde tutmak için sürekli bu konferansları, seminerleri, bu yıl 3’üncüsünü yaptığımız evlilik okulunu sürdürmeliyiz. Ailemize gereken önemi vermek zorundayız. Yoksa aile kalemiz çatırdıyor” dedi.
"Aileyi yıkmadan Türk'e bir şey yapamazlar"
Köseoğlu’nun ardından Hayati İnanç sahneye çıkarak 1 buçuk saatlik seminerini gerçekleştirdi. Salondaki vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasını zaman zaman hikayeler ve şiirlerle süsleyen İnanç, 2 asır önce batılı toplumların Türk aile yapısını bozmak için girişimlere başladığını dile getirdi. İnanç, “Bundan tam 199 yıl önce, 1820 senesinde Sultan 2. Mahmud tahtta iken İstanbul’da Fatih Camisinin altında bulunan Fener Patrikanesinin başındaki Patrik Gregorios, Rus Çarına bir mektup yazdı. Mektupta dedi ki; ‘Bunları tanıyamadığınız için nasıl yeneceğinizi bilmiyorsunuz.’ Bunlar dediği biziz, Türkler. ‘Bunlar acayip insanlardır, 3 noktadan bunlarla uğraşmanız lazım’ dedi. ‘Mermi yakmanıza gerek yok. Öldürüyorsunuz yine geliyorlar. Öldürdükleriniz zaten şerefle ölüyor. Bunları silahla korkutamazsınız. Ve aile yapıları çok sağlamdır, aileyi yıkmadan Türk’e asla bir şey yapamazsınız. Bunu başarın’ dedi ve harekete geçti karşı taraf” dedi.
"Ben bu millete güveniyorum"
Son kalenin aile olduğuna vurgu yapan İnanç, “Son 2 asırdır neler olduğunu da herkes görüyor. Ayan beyan ortada. Son kale aile. Bunu da ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ama ben bu millete güveniyorum şahsen. Bir sendeleme, tökezleme oluyor ama her şey aslına rücu eder. İnşallah çok ağır bir tokat yemeden, gazaba uğramadan, rahmetiyle terbiye olarak bunu atlatırız” diye konuştu.
"Ailemizi kaybetmememiz lazım"
Seminer sonunda Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Kıymetli hocamıza ve burada sunmuş olduğu tüm anlatımlarına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Hayati İnanç hocamızı daha önce de şehrimize getirmiştik. Çok ciddi bir mahcubiyet yaşadık. Beraberinde bunu telafi etmek adına yeniden tekrarını yapalım istedik. Bugün de burayı doldurdunuz. Aile gerçekten diriliş ve direnişteki son kalemiz. Ailemizi kaybetmememiz lazım. Bunun için de bu işin derinliklerine inmemiz lazım. Hocamıza da bizleri kırmayıp ikinci kez geldiği için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. Konuşma sonrası Taban, Hayati İnanç’a İnegöl’ü simgeleyen bir çini hediye etti.

BURSA

03 Aralık 2019 Salı

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