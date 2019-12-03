İnegöl'de ibretlik bir hikaye Komşusuna yardıma gitti, iki gözünü, bir elini kaybetti, ama o hayata küsmedi

Nail Şenyiğit 80 yaşında. Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Esenköy mahallesinde yaşıyor. 45 yıl önce evlendikten birkaç yıl sonra komşusunun inşaatında dinamitle taş patlatırken geçirdiği bir kaza sonucu 2 gözünü ve bir kolunu dirseğinin üstünden kaybetti. 70 gün hastanede tedavi gördükten sonra iyileşip evine döndü. Hayata kümseyip herkese örnek oldu.

Nail Şenyiğit, kaybettiği gözlerini asâsının ucuna takıp kararan dünyasını yeniden keşfetmeye karar verdi. Evine 4 kilometre mesafede olan tarlası onu yeniden hayata bağladı. Bu yolu kar, kış, yağmur, çamur, güneş demeden çoğu zaman tek başına, zaman zaman da eşi Mükerrem teyze ve torunlarıyla birlikte katedip çalıştı. Sol elinin kalan bir parçasına sıkıştırdığı asasıyla da ölçüp hesapladı, sağ eli ile de çapasını yaptı, fidan, fide dikti. Bunu yaparken yaşama umudunu, hayallerini bağladığı hafızasında kalan resimlerle yaşamaya, kazmasını fırçası gibi kullanıp tarlasında yeni resimler çizmeye, çizdiği resimlerle mutlu olmaya çalıştı. Son zamanlarda rahatsız olması sebebiyle tarlaya gidemeyen Nail amca, hayata sımsıkı sarılmaya devam ediyor.

İHA muhabiri Nail Şentürk'ü ziyaret ederek kendisiyle hoş bir sohbet yaptı. Yaşadıklarını anlatan Şentürk, hayat hikayesiyle herkese ders verdi. Zaman zaman hayat arkadaşına takılan Şentürk, haline şükrediyor. Onun en büyük neşesi torunları. Onlarla geçirdiği güzel zamanlar kendisini mutlu ediyor. Hayata hiç küsmediğini söyleyen Nail amca, "Buna da şükür, tabii bazı zorluklar çekiyorum. Ben de sizin gibi görmek isterdim, rahat rahat koşmak, yürümek, dünyayı görmek isterdim. Ama olsun, Rabbim böyle istedi demek. İşte bir anlık yapmaman gereken hareketi yaptığımdan dolayı her şey oldu. Çalışmak güzel, ama helalinden çalışacaksın, o zaman daha güzel" diye konuştu.

Hayat arkadaşını terk etmeyen Mükerrem Şentürk ise, "Ben onu çok seviyorum, kendisini terk etmedim. Başımıza bu hadise geldiğinde çok zorluklar çektik, ama buna da şükürler olsun. Ben ona bir şeyler yedirmeden kendim yemiyorum" diye konuştu.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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