Öğrencilerden örnek davranış

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Moda Tasarım Teknolojileri Alanı öğrencileri, Devlet Hastanesi Yeni Doğan ve Çocuk Servisini ziyaret ederek, diktikleri bebek ve çocuk kıyafetlerini hasta ve hasta yakınlarına hediye etti.

"Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi çerçevesinde yapılan ziyarette, yeni doğan giysileri ve 6 aylığa kadar bebek giysileri bu servislerde yatan bebeklere ve annelerine hediye edildi. Bunun hâricinde Çocuk Servisinde yatan hasta çocuklara da oyuncaklar hediye edilerek onlara moral verildi. Böylece öğrenciler değerler eğitimi dahilinde paylaşmanın güzelliğini ve hazzını da yaşamış oldu.

Okul Müdürü Bedrettin Katmer, “Öğrenci ve öğretmenlerimizin bu güzel davranışları, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu ve her geçen gün daha da özlediğimiz dayanışma ve yardımseverlik duygularını canlı tutmak adına önemliydi. Emeği geçen öğretmenlerimi ve iyi yürekli öğrencilerimi tebrik ediyor, benzer iyilik hareketlerinin yayılarak çoğalmasını diliyorum” dedi.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.