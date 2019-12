Uludağ'da kayıp iki dağcının yakınları gözyaşları içerisinde bir an önce bulunmalarını istiyor Uludağ'da kayıp olan iki dağcıyı arama çalışmaları 36'ncı saatine ulaştı

Bursa Uludağ'da iki gündür kayıp olan dağcıları arama çalışmaları 36'ıncı saatinde hem karadan hem devam ediyor. Arama çalışmalarını kayıp dağcıların aileleri de Uludağ Jandarma Karakolunda bulunan ekiplerle beraber anbean takip ediyor. Gözü yaşlı aileler kayıp iki dağcının bir an önce bulunmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı. Ailelerine whatsapptan Uludağ'ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, ''Biz Buraya Gidiyoruz'' diyen iki amatör dağcı Oteller Bölgesinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasını aldırış etmeyen iki dağcı yoğun kar yağışı ve soğuk havayı aldırış etmeden yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerine kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu. Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler gece çalışmalarına ara vererek sabahın ilk ışıklarında tekrardan takviye gelen, JÖH, AKUT, BAKUT, NAK, ANDA ve İHH ekipleriyle beraber çalışmaya başladı. İkinci günde hava şartlarının olumlu şekilde gitmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü.

''Bir an önce bulunmasını istiyoruz''

İki gündür süren aralıksız çalışmaları Uludağ Jandarma Karakolunda takip eden yakınları ise ekiplerinin kayıp iki dağcıların bir an önce bulunmasını istediğini belirtti. Gazetecilerin sorularını gözyaşları içerisinde yanıtlayan Mert Alpaslan'ın halası Sedef Sayar, "Şuanda yaşanan çok üzücü bir durum. Umutla çocuklarımıza kavuşmayı bekliyoruz. Çok fazla olmamakla beraber dağcılık tecrübesi var. Yanındaki arkadaşı çok daha profesyonel. Daha sanıyorum bir iki defa daha zirveye değil ama Uludağ'a çıkmışlar. Mert'in ailesi İstanbul'da. Sağlık sorunları var. Ben ve kuzenleri geldik. Pazar günü saat 11.00 gibi eşine bir fotoğraf atıyor, göller bölgesinin fotoğrafını. 'Biz buraya gidiyoruz' diye. Ondan sonra zaten telefonlarından bir daha sinyal alınamıyor. Eşi bir müddet haber alamayınca jandarmaya haber veriyor ve o andan itibaren zaten arama çalışmaları başlatılıyor. Hepsine minnettarız. Hepsi sağolsun çok detaylı bilgilendirdiler bizi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Dışarıdan da profesyonel dağcılar getirmişler. Herkes elinden geleni yapıyor. İçişleri Bakanlığı'dan uçak gönderilmiş termal. Şuanda dronlarla da arıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Umutla kavuşmayı bekliyoruz'' dedi.

Ekipler arama çalışmalarını Göller Bölgesinin yakınlarında kurdukları acil yardım çadırı ve koordinasyon merkezinden yönetirken, bölgenin çevresinde bulunan Sırp kayalıklardan ve engebeli yamaçlardan oluşan bölümde arama çalışmalarını halat sistemiyle devam ettireceği öğrenildi. Diğer yandan, kayıp iki dağcının ailesi de Uludağ Jandarma Karakoluna gelerek gelişmeleri buradan takip ettiği öğrenildi.

