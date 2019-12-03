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Yıldırım Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

İHA

Yıldırım Belediyesi, vatandaşları adlarını kullanarak arayan dolandırıcılara karşı uyardı.

Yıldırım Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı

Yıldırım Belediyesi, vatandaşları adlarını kullanarak arayan dolandırıcılara karşı uyardı.
Yıldırım Belediyesi'nin adını çeşitli bahanelerle kullanan dolandırıcıların ortaya çıkması üzerine Yıldırım Belediyesi yetkililerinden uyarı geldi. Yetkililer bu tür taleplere itibar edilmemesini ve bu durumlarda belediye ya da emniyet güçleriyle mutlaka irtibata geçilmesini istedi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz adına vatandaşlara gönderilen kısa mesajda " Değerli hemşehrilerimiz;Sizi arayarak, mesaj göndererek şahsım, başkan yardımcılarımız ve belediyemizin adını kullanarak, bağış talebinde bulunduğu ile ilgili kurumumuza şikâyetler gelmektedir.Bu tür dolandırıcılık ile ilgili telefon ve mesajların dikkate alınmaması, konunun ilgili emniyet birimlerine iletilmesi önemle duyurulur" denildi.

BURSA

03 Aralık 2019 Salı

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