Medicana'dan ergenlik konferansı

Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Begüm Derici Ülker tarafından Teknoloji Fen Okulları konferans salonunda öğrencilere yönelik “Ergenlik Psikolojisi” konulu söyleşi yapıldı.

Klinik Psikolog Begüm Derici Ülker, ergenlik döneminin özellikleri ve ergenlik psikolojisi hakkında öğrencilere bilgi verdi. Ülker, ”Ergenliğin başlarındaki hızlı değişim, duygu, düşünce ve tutumlar arasında belirgin farklılıklara sebep olur. Ergenler bu süreçte inişli çıkışlı duygu yoğunlukları yaşarlar. Hassas ve alıngan bir ruh hâline sahip olmakla birlikte yaşadıkları olaylara karşı, kolay öfkelenip kolay üzülebilirler. Ergenler için arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek, sosyal ortamlara katılmak önemlidir. Arkadaş ilişkileri, arkadaş gruplarına dahil olma isteği, arkadaşlarının kendi hakkındaki düşünceleri bu dönemde ergenler için önem kazanmaya başlar. Aileyle olan ilişkilerde bu süreçte fikir ayrılıkları ve çatışmalar sıklıkla yaşanır. Genellikle ailesinin ve çevresindeki fertlerin kendilerini yeterince anlayamadıklarından yakınırlar” diye konuştu.

Uzman Klinik Psikolog Begüm Derici Ülker, sağlıklı bir ergenlik dönemi geçirebilmek için, yararlı faaliyetlere katılmanın vücuttaki olumsuz enerjinin boşaltılmasına yardımcı olabileceğini, bu sebeple sporu arttırmaları gerektiğini, bilhassa öfke patlamaları, aile içi çatışmalar ve arkadaş ilişkilerinin iyileştirilmesi için psikolog desteği almalarını tavsiye etti.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.