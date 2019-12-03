Harmancık’ta su kesintisi

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Merkez Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında 04.12.201931.12.2019 tarihleri arasında 08.00 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BURSA
03 Aralık 2019 Salı
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