İş sağlığı eğitimi

Hem sağanak hem kar!

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin insan kaynakları şirketi olan BİNTED bünyesinde çalışan personele İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi Seminer salonundaki eğitime Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Engelliler Şube Müdürlüğü ve Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan BİNTED personeli katıldı. Genel, teknik ve sağlık konularını içeren eğitimde, iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması için dikkat edilecek hususlar üzerinde duruldu.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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