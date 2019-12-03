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Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak, nitelikli eğitim programları oluşturmaya ...

İHA

Milli Eğitim Bakanlığının 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Sanata engel yok: En özel öğrenciler, eserler, etkinlikler' sergisi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un iştirakiyle Bursa’da açıldı. 11 Aralık'a kadar sürecek sergide, Turkcell’in engelsiz eğitim programı ile destek verdiği öğrencilerin sanat eserleri de yer alıyor.
İnsan için teknoloji misyonuyla 25’inci yaşına ulaşan Turkcell’in Engelsiz Eğitim Programı ile destek verdiği çocuklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açılan çok özel bir sergiye imza attı. Milli Eğitim Bakanlığının her yıl 3 Aralık'ı içine alan hafta boyunca düzenlediği faaliyetler arasında yer alan 'Sanata engel yok: En özel öğrenciler, eserler, etkinlikler' sergisinde, engelsiz eğitim projesinde yer alan çocukların yaptıkları eserler yer aldı.
Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’ndaki serginin açılışına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş katıldı. Açılışı öncesinde gerçekleştirilen programda, Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencisi Şeyma Gültekin’in konuşmasının ardından Rüveyda Dörtçelik Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Program kapsamında, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu ve Duyum İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu Öğrencileri işaret dili eşliğinde bir konser düzenledi. Alaattin Bey Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin modern Karadeniz dans gösterisi de izleyiciler tarafından çok beğenildi.
Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak, nitelikli eğitim programları oluşturmaya çalışıyoruz. Özel eğitim okullarımızı, destek odalarımızı, okullardaki çocuklarımıza uygun materyallerimizi daha fazla geliştirerek ve artırarak bir katkı sağlamayı hedef haline getirdik. Çocuklarımızın, gençlerimizin, insanımızın sahip oldukları yeteneklerin öne çıkmasını çok önemsiyoruz. Onların kişisel, sosyal gelişiminin ileri gitmesi için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için ortamlar sağlamak, onlara fırsatlar vermek çok önemli. Bugün düzenlenen ‘Sanata engel yok’ faaliyetine katkı sağlayan birçok öğrencimiz var. Onların öğretmenleri sadece bu becerilerini geliştirme konusunda destek olmuyor, gözbebeklerine bakarak, gülümseyerek çalışıyorlar. O sebeple öğretmenlerimizin çok özel bir teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Annelerimizin çabası, kucaklayışı, sıcaklığı olmasa bu çocuklarımız bu şekilde gelişemeyecek, potansiyeli ortaya çıkaramayacak, önyargıların kurbanı olacaklar. Ama annelerin gayreti ve öğretmenlerimizin desteğiyle çocuklarımızın gözlerindeki pırıltıyı görme imkanımız artıyor. Bu sebeple annelere de çok özel bir teşekkürümüz var. Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, iş insanlarımız, hepsi birden, bu çocuklarımızla ilgili bir faaliyet olduğunda ‘Biz de varız’ diyerek cesaretle karşımıza geliyorlar. Hep birlikte bir şeyler yapmanın sevincini yaşamak istiyorlar. Bu çalışmalara katkısını esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesine, birçok projemizde bizden desteğini esirgemeyen Turkcell’e, Bursa Engelliler Federasyonu’na ve buraya gelip bu sergiye katılarak çocuklarımızı cesaretlendiren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bugün özellikle buraya gelmemin sebebi sizlerle birlikte ‘Sanata engel yok’ diye haykırmak içindir” dedi.
2015’ten bu yana 104 okulda görme, işitme ve zihinsel engelliler için hazırlanan özel sınıflar kurduklarını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Türkiye’de 9 milyona yakın engelli olduğuna dikkat çekti. Yiş, “Özel eğitime ihtiyaç duyanlar için başlattığımız Engelsiz Eğitim Programı, sosyal sorumluluk alanında çalışmalarımızdan yalnızca bir tanesi. Proje kapsamında bugüne kadar 104 okulun 20’sinde görsel sanatlar ve müzik atölyeleri açtık. Projemiz, çocuklarımızın sadece eğitimleri için değil, sosyal hayata katılmalarını artırmak için de çok önemli bir işlev görüyor. Türkiye’nin Turkcell’i olarak engelli bireylere, gençlerimize ve destek ihtiyacı olan herkese yönelik, fırsat eşitliği sunan projelerimizle sorumluluklarımızı yükleniyoruz” diye konuştu.

Engelsiz Eğitim Programı 30 binden fazla öğrenciye ulaştı
Turkcell’in insan için teknoloji misyonuyla Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürüttüğü ve çeşitli sebeplerden ötürü sosyal hayata kısıtlı şekilde dahil olabilen çocuklara eğitim imkanı sunan Engelsiz Eğitim Programı bugüne kadar 30 binden fazla öğrencinin hayatına dokundu. Program kapsamında istihdama yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlayacak düzeyde meslek atölyeleri oluşturuluyor ve teknoloji sınıflarının donatımı sağlanıyor. Zihin engelli okullarında konaklama ve seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri, el sanatları, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri desteği veriliyor. İşitme engelli gençler ve görme engelli öğrenciler için grafik tasarım, bilgisayar teknolojileri ve benzeri alanlarda istihdama yönelik atölye ve eğitimler sağlanıyor.
Bakan Selçuk, Bursa Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.

BURSA

03 Aralık 2019 Salı

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