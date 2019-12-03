Bursa'da iki gün önce Uludağ'ın Zirvesine çıkmak isteyen dağcıların yoğun sisin bastırması sonucu kaybolmalarının ardından 38 saat geçti. Ekipler arama çalışmalarına hız kesmeden devam ederken çevre illerden gelen takviye arama kurtarma ekiplerinin de yönlendirileceği kriz masası kuruldu. Ayrıca telsizlerle iletişim sağlıklı şekilde sağlanabilmesi için seyyar röleler kurulurken, mobil iletişim sağlanabilmesi için de seyyar baz istasyonları Uludağ'ın farklı noktalarına kuruldu.

Geçtiğimiz gün Uludağ Zirveye tırmanmak isteyen kayıp amatör dağcılar, Mert Aslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmalara 38 saati doldurdu. Sabah saatlerinde 130 kişilik ekip arama çalışması başlatırken öğle saatlerinden sonra çevre ve bazı illerden gelen arama kurtarma ekipleriyle beraber bu sayı 200'e ulaştı.

Ekiplerin sayısının artmasıyla iletişimde de aksaklıkların meydana gelmemesi için seyyar röle ve GSM Operatörlerine ait baz istasyonları kuruldu. Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

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