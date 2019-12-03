Köy okulunda ana okulu öğrencileri engeliler için kapak topluyor Engellilere tekerlekli sandalye almak için ana okulu öğrencileri bütün köyü seferbere etti

Bursa'da köy okulununda öğrenim gören anaokulu öğrencileri, engelilelere destek olmak için bütün köyü sefer etti.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Serap Aras ve köy muhtarı Ersin Uslu'nun teşvikiyle engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için kapak toplamaya başladı. Köydeki bütün evleri tek gezen minik öğrenciler topladıkları binlerce kapağı öğretmenlerine teslim etti. Öğretmen Serap Aras ise minik öğrencilerin topladıkları kapakları toplama noktasına teslim etti. Minik öğrenciler ise yapmış oldukları bu iyilik hareketinden oldukça memnun oldu.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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