Dünya Engelliler Günü’nde anlam yüklü sergi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: “Her canlı engelli olabilir”

Osmangazi Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açtığı ‘Engelli Sokak Hayvanları Fotoğraf Sergisi’ ile engelin sadece insanlarda değil, hayvanlarda da olduğuna dikkat çekti.

Osmangazi Belediyesi, hazırladığı ‘Engelli Sokak Hayvanları Fotoğraf Sergisi’ ile insanlar gibi hayvanların da çeşitli engelleri olduğu konusunda farkındalık oluşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açıldı. Sergide, yaşadığı çeşitli kaza ve hastalıklardan dolayı engelli kalan ve Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi sayesinde hayata tutunan hayvanların fotoğrafları yer alıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla hazırlanan sergide 20 engelli sokak hayvanının fotoğrafı bulunuyor.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ndeki sergiyi gezen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde açtıkları bu sergi ile engelin sadece insanlarda olmadığına vurgu yaptıklarını belirtti. Dündar, “Engelli denildiğinde ilk olarak insanlar akla geliyor ancak unutmamalıyız ki, hayvanlarda da engel olabiliyor. Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Avrupa’nın en modern hayvan barınağı. Bu merkezde, sahipsiz sokak hayvanlarını tedavi edip, bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda trafik kazası ve çeşitli hastalıklardan dolayı engelli olan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyoruz. Engelli hayvanlarımız Osmangazi Belediyesi’nin çatısı altında en güzel şekilde bakılıyorlar. Tamamı barınaktaki engelli hayvanların fotoğraflarından oluşan bu sergi ile müzeyi gezen ziyaretçilerimize bilgiler veriyor ve bu konuda farkındalık oluşturuyoruz. Engelli sokak hayvanlarının yaşamını sürdürebilmesi için biz insanların desteğine ihtiyaçları var. Ben tüm hayvanseverleri satın almak yerine hayvan sahiplenmeye, özellikle de engelli bir hayvanı sahiplenmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Dündar, müzeyi ziyarete gelen ilkokul öğrencilerine sergi hakkında bilgiler vererek, hayvan sahiplenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Başkan Dündar, barınaktan getirilen engelli bir köpek ve kediyi çocuklar ile birlikte sevdi.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

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