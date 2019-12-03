Adana'ya maça giderken trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarına vekil ziyareti AK Parti Milletvekili Refik Özen: "Bursasporlu taraftarın Bursa'ya sevki için girişimleri başlattık"

Adanaspor maçına giderken Eskişehir'de trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarını AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen hastanede ziyaret etti. Özen, tedavisi devam eden Bursaspor taraftarının Bursa'ya sevki için teşebbüse geçtiklerini söyledi.

Cumartesi günü AdanasporBursaspor maçı için Bursasporluları taşıyan minibüs Eskişehir'de TIRA arkadan çarpmıştı. Kaza sonucu minibüste bulunan 17 Bursaspor taraftarı yaralanarak çevrede bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Trafik kazasında yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Bursaspor taraftarı Engin Damar'ı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Başhekim Dr. Mustafa Karagülle ile birlikte ziyaret etti. Tedavisi devam edilen taraftarın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Özen, Engin Damar'ın Bursa'ya sevk edilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.

BURSA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.