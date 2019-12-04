BUDO ve İDO'da sefer iptalleri

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BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal olan seferler şöyle:BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) İDO

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy



BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

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