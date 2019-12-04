Mevsimlik iş kıyafetleri dağıtıldı

BİNTED, Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına mevsimlik iş kıyafetleri dağıtımı yaptı.
BİNTED tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi şube müdürlüklerinde çalışan işçilere mevsimine göre iş elbisesi ve malzemeleri dağıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar, Parklar ve Bahçeler, Kent Estetiği, Destek Hizmetler, Sahil Hizmetler, Hayvanat Bahçesi, İtfaiye, Huzurevi, Trafik Şube Müdürlükleri başta olmak üzere Güvenlik ve BUSKİ’de çalışan personele iş kıyafetleri teslim edildi.
BURSA
04 Aralık 2019 Çarşamba
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