Büyükşehirden öğrencilere ulaşım desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehirden öğrencilere ulaşım desteği

İHA

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 800 öğrencinin öğrenim gördüğü Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliş ve gidişlerde kullanıldıkları Engin Adıyaman Caddesine hız kesici yapıldı.

Büyükşehirden öğrencilere ulaşım desteği

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 800 öğrencinin öğrenim gördüğü Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencilerinin geliş ve gidişlerde kullanıldıkları Engin Adıyaman Caddesine hız kesici yapıldı.
Mudanya trafiğini rahatlatmak maksadıyla alternatif yol olarak kullanılan Engin Adıyaman Caddesi üzerinde eğitim öğretim veren Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi öğrencileri giriş ve çıkışlarda bu caddeyi kullanıyor. cadde üzerinde otomobil ve ağır tonajlı araçların yüksek hızda seyretmesi öğrenciler ve ailelerini tedirgin ediyordu. Mahalle muhtarı Vezir Sağlam, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Kuruluna müracaat. Yapılan incelemede, asfalt hız kesici set yapılması uygun bulundu. Büyükşehir’in yaptığı çalışmalar sonunda asfalt hız kesici set yapıldı. Hız kesici sâyesinde araçların bu bölgede yavaşlamaları sağlanırken, öğrenciler daha güvenli şekilde karşıdan karşıya geçmeye başladı.

BURSA

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Engelli çocukların yüzme hayalini gerçekleştiren proje, ilk meyvesini verdi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Engelli çocukların yüzme hayalini ...
Işık : “Engelleri hep birlikte aşacağımız”
YEREL HABERLER Işık : “Engelleri hep birlikte aşacağımız”
SKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayı
YEREL HABERLER SKB’den ‘erişilebilirlik’ çalıştayı
Dağ ilçeleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Dağ ilçeleri beyaza büründü
Kamu yararına çalışma cezası alan hükümlüler üniversiteye hizmet edecek
YEREL HABERLER Kamu yararına çalışma cezası alan hükümlüler ...
Uluslararası empati sergisi
YEREL HABERLER Uluslararası empati sergisi
Mudanya'da engelsiz kahvaltı
YEREL HABERLER Mudanya'da engelsiz kahvaltı
Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Cami tuvaletini soyan hırsız yakalandı
MUDANYA’da YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVe BAŞLADI
YEREL HABERLER MUDANYA’da YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVe BAŞLADI
Mevsimlik iş kıyafetleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Mevsimlik iş kıyafetleri dağıtıldı
Türkiye´deki konservatuar öğrencilerinin neyi İnegöl´den
YEREL HABERLER Türkiye´deki konservatuar öğrencilerinin neyi ...
Bursa-Ankara karayolu kara teslim
YEREL HABERLER Bursa-Ankara karayolu kara teslim
Sağlıkçı yumruk attığı 70 yaşındaki adamı hastanelik etti
YEREL HABERLER Sağlıkçı yumruk attığı 70 yaşındaki adamı hastanelik ...
Bilime engel yok
YEREL HABERLER Bilime engel yok
BUSKİ kayıp kaçakla mücadelede lider
YEREL HABERLER BUSKİ kayıp kaçakla mücadelede lider
Bursa'da otobanda su birikintisi faciası...Lüks otomobil sürücüsü sıkışarak öldü Bursa'da otoyolda farklı dakikalarda 3 araç aynı su birikintisine girerek kaza yaptı
YEREL HABERLER Bursa'da otobanda su birikintisi faciası...Lüks ...
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok
YEREL HABERLER Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz ...
BİNTED, TSE denetimini başarıyla geçti
YEREL HABERLER BİNTED, TSE denetimini başarıyla geçti
BUSMEK’te kültür harmanı
YEREL HABERLER BUSMEK’te kültür harmanı
Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi
Bursa'da AVM'de yangın
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'de yangın
Deniz ulaşımına yağış ve fırtına engeli
YEREL HABERLER Deniz ulaşımına yağış ve fırtına engeli
Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler sabahın ilk ışıklarında arama çalışmalarına yeniden başladı
YEREL HABERLER Kayıp 2 dağcıyı arayan ekipler sabahın ilk ...
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X