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(ÖZEL) Engelli çocukların yüzme hayalini gerçekleştiren proje, ilk meyvesini verdi

DHA

BURSA'da bedensel engelli çocuklara yüzme eğitimleri veren genç eğitmenler Arzu Taşoğlu (27) ile Çetin Arslan'ın (24) hayata geçirdikleri 'Suda Engelsiz Yaşam' projesi, ilk meyvesini verdi. Proje kapsamında eğitimler alan ve yüzmeye sıfırdan başlayan 10 yaşındaki Abdulkadir Köken, altın madalyanın sahibi oldu.
Bursa'da yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu ile Çetin Arslan, 8 ay önce anlamlı bir proje için gönüllü olarak bir araya geldi. Engelli çocukların da yüzme ile hayata tutunmasını amaçlayan 'Suda Engelsiz Yaşam' adlı proje için çeşitli hastaneler ile görüşen Taşoğlu ile Arslan, bedensel engele sahip çocuklara yüzme eğitimi vermek amacıyla ilk adımlarını attı. 10'un üzerinde engelli çocuğun aileleriyle temasa geçen iki genç eğitmen, özel bir eğitim kurumunun havuzunda çocuklara ücretsiz eğitimler vermeye başladı. Eğitimlere olan ilginin artmasıyla birlikte engelli çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarma amacıyla çalışmalarını yoğunlaştıran Arzu Taşoğlu ile Çetin Arslan, yarışmalar için öğrencilerini hazırladı.
ALTIN MADALYAYI ALDI, TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NA KATILACAK
Taşoğlu ile Arslan'ın projesi, ilk meyvesini verdi. Osmangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve 50 sporcunun katılımıyla Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen yüzme şenliklerinde 10 yaşındaki Abdulkadir Köken, 50 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi oldu. Yüzde 98 bedensel engelli Abdulkadir, madalyanın sevincini ise eğitmenleri ve ailesiyle birlikte yaşadı. Abdulkadir, Ocak ayında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak.
"BAĞIMIZI GÜÇLENDİRDİK"
"Daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz" diyen Altınşehir Okulları Yüzme Eğitmeni Arzu Taşoğlu, en büyük amaçlarının engelli çocukların topluma kazandırılmasına katkı sunmak olduğunu belirtti. Projeye başladığı ilk zamanlarda çocukların potansiyellerini görmelerinin ardından yarışmalara katılma fikrinin ortaya çıktığını aktaran Taşoğlu, "Birlikte hareket ederek, bağımızı güçlendirdik. Abdulkadir sergilediği mücadele ve hayat enerjisiyle örnek oluyor. Bizler de gurur duyuyoruz. Önümüzdeki süreçte pek çok başarı göreceğimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.
"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"
En büyük hayallerinin paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Eğitmeni Çetin Arslan ise projenin başında  paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu'nun hikayesinden ilham aldıklarını belirterek, "Çocukların gösterdiği azim ve istek oldukça yüksek. Şampiyonalarda boy gösterecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Burada öğrencilerin velileri ile birlikte büyük bir aile olduk. İlk madalyamıza ulaştık, bundan sonraki süreçte daha çok çalışacağız" açıklamasında bulundu.
Haftanın bir günü, belli saatlerde ders alan bedensel engelli çocuklar, hem yüzmenin inceliklerini öğreniyor hem de hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalıyor.

BURSA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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