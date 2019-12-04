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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki zeytin yüklü kamyonetin kapağı açıldı. 450 kilo zeytin yola saçıldı.

Olay sahil yolunda meydana geldi. Hasan U. idaresindeki 34 KJ 4335 plakalı kamyonette yüklü zeytin selelerinden 18 adedi kapağın açılması ile birlikte yola saçıldı. Selelerden yola saçılan toplam 450 kilo zeytin vatandaşların yardımı ile toplanıp selelere doldurularak tekrar kamyonete yüklendi. Kamyonet daha sonra yoluna devam etti.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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