Yeşil Çevre'nin futbol turnuvası sona erdi Finalde İbraş Kauçuk'u 6-1 yenen MYD Kimya, şampiyonluk kupasını kaldırdı

S.S.Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve 30 takımın katıldığı turnuvada finalde İbraş Kauçuk'u 61 yenen geçen yılın da şampiyonu MYD Kimya, birincilik kupasının sahibi oldu.

S.S.Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen futbol turnuvası, final maçıyla tamamlandı. Gürsu Üçlü Halı Saha Spor Tesisleri'nde gerçekleşen turnuvada, Akel Grup, Aroma, Atılım Desen, Batmaz Tekstil, Beyfren Otomotiv, Burkay Tekstil, Bursa Çimento, Busan Kimya, Çisiy Tekstil, Demsan Makine, Derhan Tekstil, Erşat Tekstil, Finber Mefruşat, Güçlüipek Tekstil, Gülipek Tekstil, Gürsu Belediyesi, Gürsu Devlet Hastanesi, Gürsu İlçe Jandarma, Gürsu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İbraş Kauçuk, İlay Tekstil, Karkent Tekstil, Mais, MYD Kimya, Orkide Tekstil, Rabek Tekstil, RBS Yedek Parça, Yeşil Çevre, Tuğbay Tekstil ve Weteks Yusufoğlu Tekstil takımları dereceye girebilmek için ter döktü. Geçen yıl da aynı başarıyı gösteren MYD Kimya, finalde İbraş Kauçuk'u 61 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Erşat Tekstil, Busan Kimya'yı 41 yendi. Turnuvada ayrıca Burkay Tekstil'den Abdurahman Mustafa Kuşe, 18 golle gol kralı olurken, MYD Kimya'dan Mehmet Gümüş, "en iyi kaleci" seçildi. Turnuvanın en centilmen takımları ise İlay Tekstil ve Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi takımları oldu.

Birinci olan MYD Kimya, ikincilik elde eden İbraş Kauçuk ile turnuvanın üçüncüsü olan Erşat Tekstil'e kupaları düzenlenen törenle verildi. Ödül töreninde Gürsu Kaymakamı Sayın Mustafa Koç, BTSO Başkanı aynı zamanda Yeşil Çevre Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Şerbet, Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan, protokol üyeleri ile turnuvada ter döken takım futbolcularının aileleri hazır bulundu. S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Genel Müdürü Mehmet Aydın, turnuvada mücadele eden takımların oyuncuları ile ödül töreninde hazır bulunan protokol üyelerine teşekkür etti. Turnuva sonunda S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi Genel Müdürü Mehmet Aydın, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a forma hediye etti. Törenin ardından, takımlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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