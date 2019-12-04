Aydın: "Her doğan canlı birer engelli adayıdır"

Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği, Dünya Engelliler Gününde bir araya geldi.

Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Atakent Düğün Salonunda düzenlenen yemek programına, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Garnizon Komutanı Kadri Bahtiyar, Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Harun Sak ve engelli vatandaşlar katıldı. Aydın, "Rabbim herkesi ayrı güzellik ve özelliklerde yaratmıştır. Doğuştan gelen bazı farklılıklarımız olmasına rağmen sonradan yaşanan bir takım olaylar da engelli olarak hayata devam etmemizde etkilidir. Yani aslında her doğan canlı birer engelli adayıdır. Bu şuurla hayata bakar ve empati yaparsak engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadığı zorlukları anlamış oluruz. Onlar bizlere Allah’ın emanetleridir. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, sağlık, spor, sosyal ve ekonomik hayatta yetenekleri ve alışkanlarına uygun işlere yönlendirmek için çeşitli projeler ve düzenlemeler yapmak ve bu projelerin çeşitliliğini arttırmak bizlerin görevidir. Artık günümüzde sosyal ve ekonomik hayatın içinde daha fazla yer alan engelli kardeşlerimiz eğitimden iş hayatına, sosyal hayattan spora kadar pek çok alanda ülkemizi temsil ederek önemli başarılar kazanmaktadırlar. Kalbimizde sevgi, saygı, empati ve şefkat olduğu sürece yani insanı insan yapan değerleri kaybetmediğimiz müddetçe bizlere engel yoktur. Var olan fiziki engeller de el birliğiyle aşılacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan koronun verdiği konser ile engelli öğrenciler tarafından sahnelenen 'Balta Balta' ve 'Şoko Şoko' oyunu ve İsmail Düştü’nün okuduğu şiir ilgi gördü.

BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.