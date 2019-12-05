Kestiği ağacın dal parçasının çarpmasıyla öldü

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Çakır (56), kestiği ağaçtan fırlayan dal parçasının başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İnegöl ilçesinin kırsal Turgutalp Mahallesi'nde dün, ormanlık alana giden Ahmet Çakır, ağaç kesmeye başladı. Bu sırada ağaçtan fırlayan dal parçası, Çakır'ın başına isabet etti. Yaralanan Çakır, yanında bulunan kişilerin çağırdığı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır, sabah saatlerinde, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çakır'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Turgutalp Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



BURSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

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