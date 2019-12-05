Bursa sahillerinde tekne operasyonu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahili işgal eden ve görüntü kirliliği oluşturan 21 tekne toplandı.

Temmuz ayında Mudanya’daki plaj bölgelerinin vatandaşlar tarafından kullanılamadığı, bu alanların özel tekneler tarafından işgal edildiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı TCSG25 Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bunun üzerine denetime başlayan TCSG25 Komutanlığı ekipleri, sahillerin özel tekneler tarafından işgal edildiği, usulsüz yanaştırılarak kumluk alana beton döküldüğü ve platformlar kurularak etrafının çevrildiğini tespit etti. Bu durumu fotoğraf ve tutanaklarla kayıt altına alan ekipler, Bursa Valiliği ve Mudanya Kaymakamlığı’na bildirdi. Bursa Valiliği ve Mudanya Kaymakamlığı’nın onayıyla yapılan tespit ve incelemelerden sonra 481 tekne hakkında işlem yapıldı. Tespit edilen tekne sahiplerine gerekli tebligat yapılarak 11,5 ay süre tanıyan ekipler, süre sonunda sahiplerine ulaşılamayan 58 adet teknenin toplanması ve Türk Medeni Kanunu’nun 770 ve 771’inci maddeleri gereğince mülkiyetlerinin kamuya geçirilmesi için işlem başlattı.



21 tekne toplandı

TCSG25 Komutanlığı ekipleri, Güzelyalı sahilinde hareket geçti. Gerekli onayların ardından Güzelyalı’da bulunan 58 tekneden 37’sinin alındığı tespit edildi. Geri kalan 21 tekne için operasyonun startı verildi. Sahili işgal eden, görüntü kirliliği oluşturan teknelerin toplanması için Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçildi.



Tekneler vinç ile kamyonlara konuldu

TCSG25 Komutanlığı önderliğinde ekipler, sahilde bulunan tekneleri vinç yardımıyla kamyonlara yükledi. Böylece sahildeki görüntü kirliliği ortadan kalkmış oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda Limanlar Yönetmeliği’nin 25. maddesi 2. fıkrasına istinaden toplanan tekneler, Mudanya Jandarma Bölgesi’nde taşındı. Milli Emlak Müdürlüğü’nce satışı yapılacak olan teknelerin bedelleri 5 yıl süreyle Mal Müdürlüğü veznesinde emanette kalacak. Bu süre içerisinde sahipleri çıkmayan teknelerin bedelleri gelir olarak kayıt edilecek. Öte yandan bütün Bursa sahillerinde operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Plajların ve sahillerin temizlenmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Özellikle yaz aylarında hemşehrilerimizin sahiller ve plajlardan daha fazla yararlanabilmesi ve denize daha rahat girmeleri için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz ”dedi.

3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na göre sahillerin kullanımının halka açık olması gerektiğine de vurgu yapan Türkyılmaz, “Biz de halkımızın çıkarlarını korumak, halka ait alanları halka kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu

BURSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

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