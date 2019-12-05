Bursa-Ankara yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı Yaralı genç kız göz yaşlarına hakim olmadı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, BursaAnkara yolu üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa yönüne giden Mehmet Demirtaş idaresindeki 42 RP 801 plakalı otomobil, ışıklara geldiği sırada yavaşladı. Bu sıra Demirtaş'ın kullandığı araca önce Hakkı Şen idaresindeki 42 RT 321 plakalı otomobil çarptı. Şen'e ise arkasında gelen Nevzat Özbek idaresindeki 16 S 6158 servis minibüsü çarptı. 3 aracın karıştığı kazada maddi hasar meydana gelirken. Hakkı Şen'in kullandığı otomobilde arka koltukta bulunan yolculardan Gülçin Er ile Cemile Er ve minibüste bulunan Beyza Şen yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Araç içerisinde çıkarılan Gülçin Er, kazanın şokuyla göz yaşlarına hakim olamadı. Ağlayan genç kızı babası ve yakınları teselli etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

BURSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

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