Bursa’da engellilere temsili kına Bursa’da +1 mutluluk

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Yıldırım Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 5 down sendromlu genç kız için kına gecesi tertip etti. Çok sayıda davetlinin katıldığı kınada oyunlar oynayan ve dans eden genç kızlar, unutulmayacak bir gece yaşadı.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli, çalışma arkadaşlarının down sendromlu genç kızının kına gecesi hayalini öğrendi. Genç kızın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen AFAD personeli, Yıldırım Belediyesi yetkilileriyle iletişime geçti. Başkan Oktay Yılmaz’ın talimatı doğrultusunda hemen hazırlıklara başlayan belediye ekipleri, Barış Manço Kültür Merkezi’nde salon ayarladı. AFAD personeli de ‘Beyaz Kelebekler Kına Gecesi’ adını verdikleri organizasyon için seferber oldu. Hazırlıklar sürerken, tertip edilen kına gecesine 4 down sendromlu genç kız daha dahil edildi.

Hayalleri gerçek oldu

Belediyenin ayarladığı salon kına gecesine uygun bir şekilde hazırlanarak down sendromlu genç kızların ailesi ve yakınları davet edildi. Alkışlar eşliğinde salona girdikten sonra ellerine kına yakılan genç kızların aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Hayallerine kavuşan genç kızlar, pasta kesiminin ardından babalarıyla dans etti.

Gece boyu müzik eşliğinde oyunlar oynayıp sevdikleriyle eğlenceli anlar geçiren genç kızlar, unutulmayacak bir gece geçirdi. AFAD Şube Müdürü Bekir Becermen ve Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Servet Hocaoğulları, emeği geçenler için teşekkür konuşması yaptı. Hocaoğulları'nın down sendromlu genç kızlara özel yazdığı şiir geceye renk kattı.

BURSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

GÜNEŞ 08:03

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.