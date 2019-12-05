Bir kişi senede 400 kilo atık üretiyor Erdem: "Nilüfer’de sıfır atık için çalışma başlatacağız"

Nilüfer Belediye Meclisi’nde konuşan Başkan Turgay Erdem, Nilüfer’de günde yaklaşık 410 ton atık toplandığını belirterek, hem çöplerin asgari miktara indirilmesi, hem de çöpten enerji elde edilmesi gerektiğini söyledi. Erdem, sıfır atık konusunda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Nilüfer Belediye Meclisinin aralık ayı olağan toplantısı yapıldı. Nilüfer Barış Meclisi’ndeki toplantıda, Çevre ve Kırsal Alan Komisyonu, Nilüfer Belediyesi sınırlarındaki sitelerin çöp atıkları ile ilgili hazırladığı raporu sundu. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün atık toplama çalışmalarına detaylı olarak yer verilen raporda, bir kişinin yılda yaklaşık 400 kilogram civarında atık üretebildiğine dikkat çekilerek, atık üretiminin azaltılmasına ilişkin teklifler tartışıldı.

Hazırlanan rapor için komisyon üyelerine teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yapmış olduğu çalışmalar gerçekten önemli. Yıllardır en çok memnuniyetin alındığı, ama en çok şikayetin de yer aldığı bir hizmet alanı bu. Arkadaşlarımız yıllardır verimli bir çalışma yürütüyor. 586 caddemiz, 4 bin 420 sokak, 11 tane de meydanımız var. Farklı 65 araçla ve 1 süpürge aracımızla bu hizmetleri her gün sürdürüyoruz” dedi.

Nilüfer’de günde yaklaşık 410 ton atık toplandığına dikkat çeken Başkan Erdem, “Çevreyi korumak için atık konusunda yapabileceğimiz başka çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Bu yönde projelerimiz var. Hem çöplerin asgari miktara indirilmesi ve depolama alanlarının azaltılması açısından hem de bu çöplerden enerji elde edilmesi adına çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu birçok belediye de yapıyor. Biz bugüne kadar çalışmalar yaptık ama emisyonla ilgili sıkıntılar olduğu için bekledik. Artık teknolojinin ilerlemesiyle birlikte emisyon çıkışlarında da farklılıklar olduğu konusunda uzmanların görüşleri var. Sizlerle de görüşerek sıfır atık dediğimiz yönteme ilişkin bir çalışma yapmamız lazım. Biran önce bu yönde çalışmayı sizin katkılarınızla hayata geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Turgay Erdem sokakta atık toplayanlarla ilgili yaşanan sıkıntıya da dikkat çekerek, “Sokaklardaki toplayıcılardan kaynaklanan sıkıntıya karşı da tedbir almamız lazım. Bu bizi çok zor durumda bırakıyor. Biz Nilüfer’deki yer altı konteynerlerimize artık kilit takmak zorunda kaldık. Bunun bize ciddi bir maliyeti de var. Çağdaş bir iş yapıyoruz, ama sokaklardaki toplayıcılar konteynerin kapağını açıp içine giriyorlar, bozuyorlar, tahrip ediyorlar. Doğru şekilde toplasalar, o da bir geri dönüşüm hizmetidir. Ama gerçekten zarar vererek ve dağıtarak yapıyorlar. Kamu malına zarar vermesinler, derdimiz bu. Bunlara önlem alamıyoruz maalesef” dedi.

Nilüfer Belediye Meclisi’nde Nilüfer’deki kadın dernekleri için de sevindirici bir karar alındı. Mecliste, Nilüfer Belediyesi’nin hazırladığı 11 prefabrik yapının daha önce yer tahsis edilemeyen kadın derneklerine verilmesi için oylama yapıldı. Oy çokluğu ile prefabrik yapıların kadın derneklerine tahsis edilmesi kabul edildi. Oylamayı mecliste izleyen kadın derneklerinin üyeleri, kararı alkışlarla karşıladı.

Nilüfer Belediye Meclisi’nde ayrıca Aile Kadın ve Çocuk Komisyonu’nun kurulmasına da karar verildi. Komisyonda Tuğçe Savaş, Dilber Dereli, Vildan Özkula, Osman Uçar ve Mihrimah Kocabıyık yer aldı.

BURSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

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