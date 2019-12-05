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Nilüfer Kent Konseyi’nden tacizlere karşı çağrı

İHA

Nilüfer Kent Konseyi’nden tacizlere karşı çağrı

Nilüfer Kent Konseyi, Bursaray Altınşehir istasyonu çıkışındaki yolda, kız yurdunda kalan öğrencilerin yaşadığı tacizlere karşı acil tedbir alınmasını istedi.
Türkiye’de son dönemde kadınlara yönelik taciz, tecavüz ve şiddet olayları artarken, Nilüfer Kent Konseyi benzer bir olayın Nilüfer’de yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Nilüfer’deki Bursaray Altınşehir istasyonu çıkışındaki yolda uzun zamandır kadınlara yönelik yaşanan tacizlere dikkat çeken Kent Konseyi, bir insanın daha başına acı bir olay gelmeden acilen bu konuda tedbir alınmasını istedi. Altınşehir istasyonu yakınında yapılan açıklamaya, kadın dernekleri, mahalle muhtarları, çevredeki vatandaşlar ve kız yurdu öğrencileri katıldı.
Ellerinde 'Tacize, tecavüze itirazımız var', 'Güvenli kentler istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan kadınlar, yaşadıklarına dikkat çekti.
Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Altınşehir istasyonu yakınlarında alenen yapılan tacizlerle ilgili seslerini duyurmak için toplandıklarını belirterek, “Bu bölgede bulunan Gülruhhatun Kız Yurdu öğrencilerine yönelik taciz, yurt açıldığı günden bu yana sürüyor. Burada çok kişi tacize uğradı ve ifade verdi. Bölgede yurt açılmadan önce de, 2015 yılı haberlerine göre taciz vak'aları yaşanmış. Öğrenciler, emniyete şikayetlerini ilettikleri halde gerekli tedbirler hemen alınmadı. En son kasım ayında yaşanan tacizin kamera görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonrası tacizci gözaltına alınarak tutuklandı. Dün görülen duruşmada sanık yalnızca 2 bin lira para cezası ile salıverildi. Yaptığı yanına kâr kaldı. Bu insanlar sokaklarda, yanımızda dolaşıyorlar. Bugün bize, yarın size kötü bir şey olmayacağı ne malum?”
Yeterli güvenlik tedbirinin alınmadığına dikkat çeken Neslihan Binbaş, “Güvensiz bir süreçten geçiyoruz. Her gün haberlerde muhakkak ki kadına yönelik taciz, şiddet, tecavüz ya da ölüm haberleri ile karşılaşıyoruz. Daha dün akşam, en güvenli hissedeceğimiz yerlerden birinde, evinin önünde defalarca bıçaklanarak öldürüldü Ceren Özdemir. Gencecik, hayat dolu bir kadın daha hayattan koparıldı. Bizler tüm insanlar için, kadınlar için, çocuklar için güvenli şehirler istiyoruz. Cezasızlığın, yaptırımların uygulanmamasının bir sonucu olarak her türlü suça fırsat bulan insanlar yüzünden her anımızı tedirgin geçiriyoruz” dedi.
Binbaş, şehir yöneticileri ve emniyet güçlerinden bu karanlık durumun ortadan kaldırılması, Gülruhhatun Kız Yurdu öğrencilerinin ve mahalle sakinlerinin yaşadığı bu tacizlerin son bulması için taleplerini şöyle sıraladı:
“Altınşehir istasyonu önüne ring araç seferleri düzenlenmesini, istasyonun yanında bulunan boş arsanın ve yaya kaldırımının yeteri kadar aydınlatılmasını, kamera sistemi kurulmasını, gece bekçisi, polis gibi kolluk kuvvetlerinin güvenliği sağlamasını istiyoruz. Bütün bu talepler, bir insanın daha başına acı bir olay gelmeden bir an önce alınmalıdır. Bizler, bu alanda güvenlik sağlanana dek takipten vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar için güvenli kentler istiyoruz ve bunu elde edene kadar yılmadan mücadele edeceğiz. Geceler, sokaklar, meydanlar bizim”.
Yapılan açıklamayı kadınlar alkışlarla destekledi.

BURSA

05 Aralık 2019 Perşembe

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