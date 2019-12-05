Nilüfer’de meyve yetiştiriciliği gelişecek

Nilüfer’de tarım ve hayvancılığı destekleyen çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, ilçenin kırsal mahallelerinde meyve yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

“Nilüfer İlçesi Kırsal Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi” kapsamında 25 mahallede çiftçilere yaklaşık 30 bin adet fidan ve fide dağıtılarak, meyve bahçelerinin oluşturulması planlanıyor. Kırsal mahallelerindeki çiftçi ailelerini meyve yetiştiriciliğine teşvik ederek geçim kaynağı teminine yardımcı olmak, ürün desenini çeşitlendirmek ve kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlama amacıyla başlatılan proje için Bursa İli Hayvan Geliştirme Birliği ’ne (HAGEL) başvuran Nilüfer Belediyesi, 265 bin TL değerinde meyve fidesi desteği aldı.

Proje kapsamında Çiftçi Kayıt sisteminde kayıtlı olan, önder çiftçilere fide desteği verecek olan Nilüfer Belediyesi; Atlas, Ayvaköy, Badırga, Başköy, Büyükbalıklı, Çatalağıl, Çaylı, Dağyenice, Fadıllı, Gölyazı, Gümüştepe, Güngören, Hasanağa, İnegazi, Kadriye, Karacaoba, Kayapa, Konaklı, Korubaşı, Kuruçeşme, Maksempınar, Tahtalı, Unçukuru, Üçpınar ve Ürünlü Mahallesinde; çilek fidesi ile elma, kiraz, erik, armut, şeftali, incir, ceviz, yaban mersini ve ahududu fidanı dağıtacak. Projenin ilk etabında Atlas ve İnegazi mahallelerinde, bu projeye katılmak isteyen çiftçilere 20 bin adet çilek fidesi dağıtıldı. Her bölgenin toprak ve iklimsel özellikleri göz önünde bulundurularak oraya uygun ürün çeşitlerinin seçileceği proje kapsamında, Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu ekipleri önceden belirlenen çiftçilere Albion çeşidi çilek fidelerini teslim etti.

Nilüfer Belediyesi’nin Stratejik Planı’nda yer alan tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında bu projenin geliştirildiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, uygulamanın uzun vadede bölgeye önemli ekonomik getirileri olacağını söyledi. Bursa toplam arazisinin yüzde 40’ında tarımsal üretim yapıldığını kaydeden Başkan Erdem, Bursa’dan Avrupa ülkelerine yapılan meyvesebze ihracatında armut, ayva, kiraz gibi meyve çeşitlerinin başı çektiğini vurguladı. Bu proje ile çiftçiye önce yerinde uygulamalı eğitim verilip sonra da meyve fidanları dağıtılarak, tarım arazilerinin verimli kullanılmasını sağlayacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Erdem; “Nilüfer’de iklim ve toprak yapısına uygun tür olarak belirlenen; elma, kiraz, erik, armut, şeftali, incir, ceviz, yaban mersini, ahududu ve çilek bahçeleri oluşturacağız. Meyve yetiştiriciliğini geliştirecek bu çalışmanın hem çiftçiye, hem de bölgeye ekonomik getirisi olacak. Bilinçli üretimle uzun vadede bu çalışmanın bölgemizde yeni iş sahalarının oluşmasını sağlayarak, işsizliği ve kırsal kesimden göçü de azaltmasını umuyoruz” dedi.

BURSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

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