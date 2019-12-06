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(Özel) Uludağ’da kayıp iki dağcının ormana girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı Uludağ’da kayıp ...

İHA

(Özel) Uludağ’da kayıp iki dağcının ormana girdiği anların görüntüleri ortaya çıktı Uludağ’da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları beşinci gününde

Uludağ’da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları yüzüncü saate girdi. Bu beş günlük arama kurtarma çalışmalarında kayıp iki dağcıya ait herhangi bir ize rastlanmazken, amatör dağcıların ormana giriş yaptıkları, zirveye doğru gittiklerini gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp 1 Aralık Pazar günü 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı.
Ailelerine whatsapptan Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, ’’Biz Buraya Gidiyoruz’’ diyen iki amatör dağcı zirveye doğru yürüyüşe çıktı. Havanın kararması, yoğun ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu. İki dağcının oteller bölgesinden zirveye doğru giden yolculuğuna ait en son görüntülerde ise oteller bölgesinden zirveye doğru ağaçların arasından ilerledikleri görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.
Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı.
Aramaların ilk günününden bu yana bölgede Jandarma, AFAD, Gönüllü Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan 280 kişilik gurup ara vermeden kayıp dağcıları aradı.
Uludağ’ın aniden değişen sert hava şartlarına, yoğun sise ve araziye rağmen vadilerin en derin noktasına kadar iple inerek dere yataklarını araştıran JAK ve diğer arama kurtarma ekipleri 5 gündür arazide kayıp dağcıları arıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi işi bilen dağcılardan da arama çalışmalarında istifade ediyor. Havadan helikopter ve termal görüş özelliği bulunan 2 adet uçak hemde karadan da çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter ara vermeden Bölgeye giden bir askeri helikopter Oteller Bölgesinden aldığı JÖH ve AFAD ekiplerini aramaların yapılacağı bölgelere taşıyıp bu bölgelere indirme yapıyor. Oteller Bölgesi’nin üst tarafı ve Volfram Madeni’nin olduğu bölgede dün yapılan aramaların ardından ekipler bugün güney yamaçlara yöneldi.

Kayıp iki dağcının otellerden bölgesinden zirveye doğru tırmanışı kameralara yansıdı
Öte yandan kayıp iki dağcının ormana girerken son görüntüleri ortaya çıktı. Oteller Bölgesi’nde bulunan bir pistte, ikilinin aralarında konuştuktan sonra ellerindeki batonlarla birlikte zirveye doğru ağaçların arasından yürüdükleri görülüyor. İki dağcının üzerinde sadece montlarının ve ellerinde de kayak batonlarının olduğu görülüyor.

BURSA

06 Aralık 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:24
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