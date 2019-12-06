Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı galibiyete odaklandı

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Üç haftadır karşılaşmalardan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta evinde Akhisar Gücü ile karşılaşacak.

Karacabey Atatürk Spor Salonu’nda 8 Aralık Pazar günü saat 15.00’te gerçekleşecek karşılaşmaya destek veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Voleybol takımımız üst üste elde ettiği galibiyetlerle iddiasını güçlendiriyor. Karacabey adına güzel bir başarı elde ediyoruz. Tüm Karacabeylileri maçlarda bizleri desteklemeye bekliyoruz” dedi.

Sporun her alanına önem verdiklerine dikkat çeken Özkan, takımların aldıkları sonuçlarla gurur duyduklarına dikkat çekti.

BURSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

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