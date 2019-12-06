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Yorgun mermi sanığı hakim karşısında Tutuklu sanık O.K.: "Merminin birine isabet edeceğini bilseydim ...

İHA

Bursa'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına sebep olan ve lazer teknolojisi ile tespit edilen O.K., hakim karşısına çıktı. 1 kilometreden öteden sıkılan silahın mermisinin kimseye isabet edeceğine inanmadığını ifade eden O.K., "Merminin bir kişiye isabet edeceğini bilsem ya da öngörsem havaya değil ayağıma sıkardım" dedi.

Yorgun mermi sanığı hakim karşısında Tutuklu sanık O.K.: "Merminin birine isabet edeceğini bilseydim havaya değil ayağıma sıkardım"

Bursa'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına sebep olan ve lazer teknolojisi ile tespit edilen O.K., hakim karşısına çıktı. 1 kilometreden öteden sıkılan silahın mermisinin kimseye isabet edeceğine inanmadığını ifade eden O.K., "Merminin bir kişiye isabet edeceğini bilsem ya da öngörsem havaya değil ayağıma sıkardım" dedi.
Olay, 07.06.2019 tarihinde Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Mülayim Öztürk isimli vatandaş, kahvede otururken sırtına nereden geldiği belli olmayan bir mermi isabet ederek, aynı saatlerde Ulu Camii önünde Eren Barış Yüksel isimli genç de, yine nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Öztürk hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, birbirine yakın ama ayrı iki bölgede meydana gelen olayın aynı kişi tarafından gerçekleştirilme ihtimali üzerinde durdu. Mermileri incelemeye gönderen ekipler, iki merminin de uyuştuğunu fark edince olayın failinin peşine düştü. 48 saatte yaklaşık 300 kişiyle görüşüp, 108 güvenlik kamerasını inceleyen cinayet ekipleri, aynı zamanda lazer teknolojisi de kullanarak zanlının izini buldu. Olay yerinin yaklaşık bin metre yukarısında bulunan Mollaarap Mahallesi'nde bulunan ve O.K'ye ait olduğu belirlenen evden ateş edildiğini tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışmalara başladı. Evine operasyon yapılan O.K. yanında arkadaşları U.E. ve S.Ç. ile birlikte gözaltına alınırken, şahsın evinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. O.K. ifadesinde, öldürme kasdı olmadığını, arkadaşının intihar haberini aldığı için çok üzgün olduğu için ateş ettiğini söyledi. O.K'nin ifadesinde, "Ben olay günü arkadaşımın intihar ettiğini öğrendim. Çok üzüldüm. Üzüntüyle evde bulunan silahımla havaya ateş ettim. Maksadım birilerini öldürmek değildi. Sadece biraz acım hafiflesin diye yaptım. Böyle bir şeye sebep olduğum için üzgünüm" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa 15’inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 'kasten öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'yaralama' suçlarından müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık O.K., müştekiler M. Öztürk, Y. Öztürk avukatları B.D., sanık avukatları E.K. ve A.D. katıldı. Mahkeme heyetine bir sayfalık savunma dilekçesini veren O.K., olay günü havaya ateş ettiğini ancak 1 kilometre fazla olan mesafeden birilerine silahının mermisinin isabet ettiğine inanamadığını söyledi. O.K., "Polise verdiğim ifademi kabul etmiyorum. En son mahkeme huzurunda verdiğim ifadem doğrudur. Balistikle ilgili adli tıp kurumundan rapor alınmasını istiyorum. Çok üzgünüm ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Böyle bir şey olacağını, merminin bir kişiye isabet edeceğini bilsem ya da öngörsem havaya değil, ayağıma sıkardım. Hala daha nasıl olur diye kendimi sorguluyorum” şeklinde konuştu.
Sanık avukatları E.K. ile A.D., olayın gerçekleştiği yer ile maktulün bulunduğu yer arasında 1 kilometrenin üzerinde kuş uçuşu mesafe bulunduğunun görüldüğünü, bu sebeple dosyadaki kriminal rapor içeriğini kabul etmediklerini ifade etti. Avukatlar, maktul üzerinden çıkan kurşun çekirdeklerinin, müvekkilin evinde yapılan arama sonucu bulunan tabancaya ait olup olmadığı hususunda tekrar rapor aldırılması, balistik ve atış mesafesi ile ilgili rapor aldırılmasını isteyerek, sanığın tahliyesini talep etti.
Müştekiler Y. Öztürk, "Mülayim benim eşim olur. Ben olay sırasında köydeydim. Olayı görmedim. Ama sanıktan şikayetçiyim" derken, Mülayim'in kardeşi M.Öztürk'de sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, dosyada alınan uzmanlık raporları içeriği ve otopsi raporu içeriği göz önüne alınarak sanık müdafilerinin yeniden balistik rapor aldırılması, atış mesafesi ile ilgili rapor aldırılması ve maktuldeki yaralanmanın yorgun mermiden kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda adli tıp kurumundan rapor aldırılması yönündeki talepleri reddetti. Mahkeme heyeti, Eren Barış Yüksel’in talimatla ifadesinin beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BURSA

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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