Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazilerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen millî mücadele madalyası ve beratları törenle tevcîh edildi.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan Mudanyalı 48 Kıbrıs gazisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan 'millî mücadele madalyası ve beratı' törenle verildi. Törene Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fikriye Aydın, Bursa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muzaffer Uyar, Muharip Gaziler ve âileleri katıldı. Sözer, anlamlı bir törende bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bundan tam 45 yıl önce Kıbrıs Türklerinin malını, canını, namusunu korumak için gazilerimizin verdiği mücadele takdire şâyândır. Hepsinden Allah razı olsun. Bu madalyalar gazilerimizin şerefidir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin canı pahasına kurtararak bize emanet ettiği bu vatanı korumaya var gücümüzle çalışcağız" dedi.

Mudanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Yılmaz da, "Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan 45 yıl sonra bizlere tevcih edilecek millî mücadele madalyalarını göğsümüzde bir onur nişânesi olarak gururla taşıyacağız. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan arkadaşlarımızı ve aramızdan ayrılan gazi kardeşlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları Kaymakam Faik Oktay Sözer tarafından verildi. Program fuaye alanında verilen ikramlarla sona erdi.

BURSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

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