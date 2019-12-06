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Başkan Aktaş’tan gençlere tavsiyeler

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 7 farklı lisesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Bursa Yaşam Kültürü Müzesi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Aktaş, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Başkan Aktaş’tan gençlere tavsiyeler

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın 7 farklı lisesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’nde gerçekleşen buluşmada Başkan Aktaş, gençlere tavsiyelerde bulundu.
Tahtakale’deki müze binasındaki programa BTSO Spor, Zeki Müren Güzel Sanatlar, İMKB Fen, Yiğitler Anadolu, Nizam Karasu Anadolu, Bursa Anadolu ve Hayri Toraman Sağlık Meslek liselerinden öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, üniversite sınavları öncesinde öğrencilere geleceğe dâir güven aşıladı. Bugün lise son sınıf öğrencilerinin tamamının kafasında iyi bir üniversite ve bölüm hayâlinin bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, bunun önemli ve doğru, fakat işin sadece bir kısmı olduğunu ifade ederek, dinamik ülke olan Türkiye’nin bünyesinde çok farklı fırsatlar barındırdığını, ülkenin şiddetle genç beyinlere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Gençlere Türkiye’nin beklentileri doğrultusunda kendilerini iyi yetiştirmeleri çağrısında bulunan Başkan Aktaş, “Öğretmen, mimar, doktor olacağım’ gibi yaklaşımdan ziyâde, ufkunuzu geniş tutun. Başarılı olmanın şartının bu olmadığını bilin. 220 üniversiteye, milyonlarca mezuna sahibiz. Herkes üniversite bitirecek ve memur olacak diye bir kaide yok. Bu ülkenin çiftçiye, kuaföre, işçiye, aşçıya da ihtiyacı var” dedi.
“Kendinizi iyi yetiştirin”
Başkan Aktaş, gençlere ‘hangi iş olursa olsun’ kendilerini kabiliyetli buldukları alanlarda iyi yetiştirmelerini tavsiye etti. Başarı için üniversite bitirmenin şart olmadığını dile getiren Başkan Aktaş, “Tahsil hayatında yer almayıp, büyük sanayici olan kişiler tanıyorum. Yine aynı şekilde iyi sanatkârlar biliyorum. Transfer teklifi alan oto tamircileri var bu ülkede. Ne olursanız olun, bir alanda mutlaka ama mutlaka uzmanlaşın. Aranan adam olun” diye konuştu.
Başkan Aktaş, gençlerin ‘mutlaka’ bir spor ve sanat dalı ile ilgilenmesi gerektiğini vurguladı. Herhangi bir enstrümanı çalmanın, mûsîkî ile ilgilenmenin, resim yapmanın, şiir yazmanın kişisel gelişime büyük katkılarının olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Sizler kendinizi yetiştirip şehre sahip çıkarsanız, Bursa’nın yarıları emin olun bugünlerden çok daha iyi olacak”şeklinde konuştu.

BURSA

06 Aralık 2019 Cuma

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