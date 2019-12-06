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TBMM Başkanı Şentop’tan Libya ile yapılan anlaşma açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Doğu ...

İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Libya ile yapılan anlaşmaya değinerek, Doğu Akdeniz'de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz'in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, birçok yetkiyi ihlal ederek oldubittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarına başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamle olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop’tan Libya ile yapılan anlaşma açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Doğu Akdeniz’de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz’in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, birçok yetkiyi ihlal ederek oldubittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarına başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamle” “Libya ile yaptığımız anlaşma yeniden uluslararası hukuku gündeme oturtma yönünde de önemli bir hamle olmuş oldu” “Başta kadına karşı şiddet olmak üzere, her türlü cinayetin açıklaması, gerekçesi olamaz” “Bu katil şahıs gibi, bu şekilde bazı mahkumların izinde olarak dışarıya çıkmaları da dahil olmak üzere bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil, zihin sağlığı, psikolojik durumlarını bakımından da mahkumları değerlendirmeyi gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Libya ile yapılan anlaşmaya değinerek, Doğu Akdeniz’de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz’in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, birçok yetkiyi ihlal ederek oldubittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarına başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamle olduğunu ifade etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Ordu’da meydana gelen olayda bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’e Allah’tan rahmet dileyen Şentop, “Başta kadına karşı şiddet olmak üzere, her türlü cinayetin açıklaması, gerekçesi olamaz. Adalet Bakanımızın da bu hassasiyetimizi ortaya koyan açıklamaları var. Bu katil şahıs gibi, bu şekilde bazı mahkumların izinde olarak dışarıya çıkmaları da dahil olmak üzere bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil, zihin sağlığı, psikolojik durumlarını bakımından da mahkumları değerlendirmeyi gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım. Ceren Özdemir kızımıza rahmet diliyorum. Benzer olayların tekrarlanmaması için meclis olarak da, Adalet Bakanlığı olarak da, hükümet olarak da büyük bir titizlikle, konunun üzerinde olacağımızı, takip edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

“Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri, hukuki zeminde etkileyecek çok önemli bir adım”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj’ın “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nı imzalamasına dair soruya Şentop, şu cevabı verdi:
“İki mutabakat zaptı imzalandı, birisi iş güvenliği ile ilgili, diğeri ise Akdeniz’de deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair bir mutabakat zaptıydı. Bu çok kısa bir süre içerisinde meclisimize geldi. Çok hızlı bir şekilde, hemen hemen bütün siyasi partilerin desteğiyle meclisimizden geçti. Libya da anlaşmanın kanunlaşması için ilgili prosedürleri tamamladı. Birleşmiş Milletler’e vererek, uluslararası anlamda geçerliliğini ilan etmiş olacağız. Şu anda iki ülke arasındaki süreçler tamamlanmış oldu. Bu çok önemli. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri, hukuki zeminde etkileyecek çok önemli bir adım. Türkiye’nin çok stratejik bir adımı. Düşünülen, yapılması planlanan, aslında uluslararası hukukun sınırları dışındaki birçok girişimi de önleyecek önemli bir adım.”

“Türkiye’nin Doğu Akdeniz ile ilgili atmış olduğu en stratejik adımdır”
Şentop, sözlerine şöyle devam etti:
“Doğu Akdeniz’de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz’in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, birçok yetkiyi ihlal ederek oldu bittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarına başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ile ilgili atmış olduğu en stratejik adımdır. Bilhassa Yunanistan’ın adalar üzerinden planlamış olduğu uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu bu. Panik halinde bir takım adımlar planlamaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde özellikle bölge halklarının, bölge ülkelerinin haklarını, menfaatlerini dikkate alan adımlar atmak lazım. Libya ile yaptığımız anlaşma yeniden uluslararası hukuku gündeme oturtma yönünde de önemli bir hamle olmuş oldu.”

Bütçe görüşmeleri
TBMM’nin bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Şentop, “Yeni sistemde tüm kanun tekliflerini milletvekilleri veriyor. İstisnası 2020 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi oldu, Cumhurbaşkanı tarafından gönderilmiş bir tekliftir. Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü, 7 Kasım’da görüşmeler başladı 29 Kasım’da görüşmeler sonuçlandı. Çok yoğun bir çalışma yürütüldü. Bunlar tamamlandı, milletvekillerine bugün itibariyle dağıtıldı. 9 Aralık’ta Genel Kurul’da görüşmeler başlayacak. 20 Aralık’a kadar devam edecek ve oylamalar yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 20 Aralık’ta da sonuçlandırıp 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız” şeklinde konuştu.

BURSA

06 Aralık 2019 Cuma

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