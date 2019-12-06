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TBMM Başkanı Şentop: "Aklınca bize kafa tutmaya çalışan Rum Kesimi'nden daha çok öğrenci nüfusumuz ...

İHA

– Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki AK Parti Bursa eski milletvekilleri Hüseyin Şahin ve İsmail Aydın tarafından açılan Bahçeşehir Koleji Orhangazi Kampüsü'nün açılış törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'de eğitime ayrılan bütçenin 2003 yılından sonra ilk sıraya yükseldiğini söyledi. Şentop, "Doğu Akdeniz de kendi aklınca bize kafa tutmaya çalışan Kıbrıs Rum Kesimi'nden çok daha fazla bir özel okul öğrenci nüfusumuz vardır" dedi.

– Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki AK Parti Bursa eski milletvekilleri Hüseyin Şahin ve İsmail Aydın tarafından açılan Bahçeşehir Koleji Orhangazi Kampüsü’nün açılış törenine katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’de eğitime ayrılan bütçenin 2003 yılından sonra ilk sıraya yükseldiğini söyledi. Şentop, "Doğu Akdeniz de kendi aklınca bize kafa tutmaya çalışan Kıbrıs Rum Kesimi’nden çok daha fazla bir özel okul öğrenci nüfusumuz vardır" dedi.
Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Bahçeşehir Koleji Orhangazi Kampüsü’nün açılış törenine katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, konuşmasında eğitim hayatının, üstelik mecburi eğitim hayatının yaygınlaşması ile beraber toplumlarda gözardı edilemeyecek bir gerçeklik haline geldiğini söyledi. ‘Ülkemizde toplamda ciddi bir bütçe ile yürütülen özel ve resmi eğitim dünyası, tarihimizin her döneminde özel ağırlık verilen bir alan olarak ağırlığını korumaktadır’ diyen Şentop konuşmasına şöyle devam etti:
"Eğitim alanında yapılan sonsuz tartışmalar, sıklıkla değişen eğitim öğretim yöntemleri bir yana 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde eğitim kadrosuyla devasa faaliyet yürütülüyor. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz erken saatlerde okullara gidiyor. Veliler hep daha iyi bir eğitim için her şeyden fedakarlık yapıp bütçelerini harcıyorlar. Bütün çabaların sonunda ülke ve veli olarak iyi bir eğitimden geçip, gelecek oluşturmaya çalışıyoruz. Özel okulların ayrı bir gayreti var. Kimi kurumlarda sadece kar amaçlı politikalar izlese de, eğitim dünyasının hakkını vermeye çalışan kurumlarımız da bir hayli fazladır. Bahçeşehir Eğitim Kurumları ülkemizde 60 ilde hizmet veren yapısıyla yaygın ve seçkin hizmet veren kurumlarımızdan biridir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz eğitim kurumunun Orhangazi’deki çocuklarımız ve eğitim dünyamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Buna öncülük eden Hüseyin Şahin ve İsmail Aydın’ı tebrik ediyorum. Eğitim mühim mesele, milli davamız demiştik. Türkiye Cumhuriyetinin hemen her bütçe döneminde eğitim dünyasına ayrılan payın azlığından şikayet edilmiş, genel bütçe içerisindeki eğitim bütçesi hep bir gösterge olarak ele alınmıştır. Bu alana ilişkin olarak, iftiharla ifade edeyim ki; 2002 yılına kadar yeterli kaynak ayrılmayan eğitim bütçemizi 2003 yılından itibaren bütçe içerisindeki kalemlerde ilk sıraya çıkarttık."

"Önümüzdeki yıl eğitime 176 milyar lira ayırdık"
"Önümüzdeki yılın bütçesinde de eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık" diyen Şentop, "Yani bugün genel bütçemizin yüzde 16’sını eğitim hizmetlerine ayırmış oluyoruz. Bizim eğitim konusundaki en büyük destekçilerimiz hayırsever vatandaşlarımız ve özel okullar açan kardeşlerimizdir. Özel okulların eğitim konusunda devletimizin sırtından büyük bir ağırlığı aldığını düşünüyorum. Toplam öğrenci sayımız 18 milyondan fazla, bunun anlamı şudur; 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencisi olan bir ülkeyiz. Özel okullarda öğrenim gören çocuklarımızın sayısı ise 1 milyon 440 bindir" dedi.

"Aklınca bize kafa tutmaya çalışan Kıbrıs Rum Kesimi'nden daha çok öğrenci nüfusumuz var"
"Doğu Akdeniz'de kendi aklınca bize kafa tutmaya çalışan Kıbrıs Rum Kesimi'nden çok daha fazla bir özel okul öğrenci nüfusumuz vardır" ifadelerini kullanan Şentop, şöyle devam etti: "Öğrencilerimizin yüzde 8,7’si özel okullarda öğrenim görüyor, bu oran her yıl geçtikçe yükselmektedir. Eğitimde özel okulların sayısı ne kadar artarsa devletimizin de eğitim yükünün o kadar azalacağını belirtmiştik, bu anlamda Bahçeşehir okullarının önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini de düşünüyorum."

"Bursa'nın yarısına yakını öğrenci"
Şentop, ülkenin ekonomik anlamda lokomotif şehirlerinden birisi olan ve her yıl yaklaşık 200 milyar liralık bir hacimle ülke ekonomisine destek veren Bursa nüfusunun bugün 2 milyona yaklaştığını belirterek, "Hem sanayide, hem tarımda önemli şehirlerimizden birisi olan Bursa’da bugün 400’den fazla özel okul, ayrıca 2 bin devlet okulu var. Bunun anlamı şudur; Bursa, Türkiye eğitim ortalamalarının çok üzerinde bir oranda eğitime özel önem veren bir şehrimiz. Sayısal verilere bakarsak 590 bin çocuğumuz devlet okullarında, 100 bine yakın çocuğumuzun da özel okullarda öğrenim gördüğünü tespit ediyoruz. 2 üniversite ve meslek yüksek okullarındaki 80 bin öğrencimizi de bu tabloya eklediğimizde şehrin yarısına yakınının öğrenci olduğunu görürüz. Bu umut veren müthiş bir rakamdır" diye konuştu.

Yücel: "Dünya ile yarışacağız"
Törende konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ise, "Dünya ile yarışacağız. Kendimizi dünya ile mukayese edeceğiz. Bizler, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarıyız. Amacımız kaliteli eğitimin ülkemizin her noktasına götürmek. Büyük kentlerde değiliz, özel okul olmamıza rağmen Türkiye’nin her bölgesinde varız. Doğu ve Güneydoğu’ya bu kurumları götürüyoruz. Çok iyi sonuçlar alıyoruz. Bizim çocuklara ne verirsek karşılığını görüyoruz. Orhangazi’deki bu kampüs çok önemli yere sahip. Bu kampüs gibi fiziksel standartlar açısından dünya ile yarışacak. Biz Bahçeşehir Koleji olarak içerisini dolduracağız. Yeni dünya ve anlayışa göre müfredatları geliştiriyoruz. Artık eski dünya ve Türkiye yok. Yeni gelecekte nereye gittiğimizle ilgili bakıp, müfredatımızı oluşturuyoruz" dedi.

Şahin: "Geleceğe hizmet ediyoruz"
Bahçeşehir Koleji Orhangazi Kampüsü Kurucusu Hüseyin Şahin de, “Milletin asli unsuru olan görevimize döndüğümüzde eğitim faaliyetinde Türkiye’nin geleceğini inşa edecek iş kolu kurduk. Bu konuda azimliyiz, güçlüyüz. Arkamızda hemşehrilerimiz ve onların çocukları var. Eğitimin önemli olduğu, Türk milleti için geleceğe yatırım yapılacağı alan olduğu ve bizde geleceğe hizmet ediyoruz. Bu bölgenin çocuklarına elimizden geldiği sürece hizmet etmeye çalışacağız. Bu bölgeden çok önemli çocuklar yetişecek. Alt yapımız sağlam. Orhangazi’nin en büyük toplantı salonu şu anda okulumuzda. Bu imkanlar diğer okullara ve kurumlara açık olacak. Biz bütün imkanlarımızı sarf etmeye hazırız” diye konuştu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın da Bursa’nın eğitimdeki durumunu anlattığını törende, TBMM Başkanı Şentop ve davetliler açılış kurdelesini birlikte kesti.

BURSA

06 Aralık 2019 Cuma

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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