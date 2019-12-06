TBMM Meclis Başkanı Şentop'tan 'Ceren Özdemir' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ordu'da bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'e Allah´tan rahmet dileyerek, ''İnfaz sistemimizi değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil, zihin sağlığı, psikolojik durumlarını bakımından da mahkumları değerlendirmeyi gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım" dedi. Şentop, Doğu Akdeniz için Libya ile yapılan mutabakata ilişkin de "Kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin akıllarını başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir. Bilhassa Yunanistan´ın adalar üzerinden planlamış olduğu uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu bu adım" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa´ya geldi. İlk olarak Orhangazi ilçesinde Bahçeşehir Koleji´nin yeni eğitim binasının açılışını yapan Şentop´a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç ile Bursa milletvekilleri eşlik etti. Meclis Başkanı Şentop, okul açılışı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

'BAZI TEDBİRLERİ ALMAMIZ LAZIM'

Sözlerine Ordu´da yaşanan olayda, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir´e Allah´tan rahmet dileyerek başlayan TBMM Başkanı Şentop, "Başta kadına karşı şiddet olmak üzere, her türlü cinayetin açıklaması, gerekçesi olamaz. Adalet bakanımızın da bu hassasiyetimizi ortaya koyan açıklamaları var. Bu katil şahıs gibi, bu şekilde bazı mahkumların izinde olarak dışarıya çıkmaları da dahil olmak üzere bizim infaz sistemimizi ciddi bir şekilde değerlendirmemiz, sadece işlenen suç bakımından değil, zihin sağlığı, psikolojik durumlarını bakımından da mahkumları değerlendirmeyi gerektiren bazı tedbirleri almamız lazım. Ceren Özdemir kızımıza rahmet diliyorum. Benzer olayların tekrarlanmaması için meclis olarak da Adalet Bakanlığı olarak da, hükümet olarak da büyük bir titizlikle, konunun üzerinde olacağımızı, takip edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

'ULUSLARARASI HUKUKUN SINIRLARI DIŞINDAKİ GİRİŞİMLERİ ÖNLEYECEK BİR ADIM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Al Sarraj´ın 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı imzalamasına dair yöneltilen soruyu cevaplandıran TBMM Başkanı Şentop, "İki mutabakat zaptı imzalandı; birisi iş güvenliği ile ilgili, diğeri ise Akdeniz´de deniz yetki alanlarının belirlenmesine dair bir mutabakat zaptıydı. Bu çok kısa bir süre içerisinde meclisimize geldi. Çok hızlı bir şekilde, hemen hemen bütün siyasi partilerin desteğiyle meclisimizden geçti. Libya da anlaşmanın kanunlaşması için ilgili prosedürleri tamamladı. Birleşmiş Milletlere vererek, uluslararası anlamda geçerliliğini ilan etmiş olacağız. Şu anda iki ülke arasındaki süreçler tamamlanmış oldu. Bu çok önemli. Doğu Akdeniz´deki gelişmeleri, hukuki zeminde etkileyecek çok önemli bir adım. Türkiye´nin çok stratejik bir adımı. Düşünülen, yapılması planlanan, aslında uluslararası hukukun sınırları dışındaki birçok girişimi de önleyecek önemli bir adım" diye konuştu.

'TÜRKİYE´NİN DOĞRU AKDENİZ İLE İLGİLİ ATMIŞ OLDUĞU EN STRATEJİK ADIMDIR'

Meclis Başkanı Şentop, "Doğu Akdeniz´de kendi arzularına göre cirit atmaya çalışan bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz´in etrafındaki ülkelerin uluslararası hukuka göre sahip olduğu birçok hakkı, birçok yetkiyi ihlal ederek oldubittilerle adım atmaya çalışanların da akıllarına başlarına almasını sağlayacak önemli bir hamledir" diye konuştu. Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye´nin Doğu Akdeniz ile ilgili atmış olduğu en stratejik adımdır. Bilhassa Yunanistan´ın adalar üzerinden planlamış olduğu uluslararası hukuka aykırı birçok hesabı da bozmuş oldu bu. Panik halinde birtakım adımlar planlamaya çalışıyorlar. Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası hukukun gerektirdiği şekilde özellikle bölge halklarının, bölge ülkelerinin haklarını, menfaatlerini dikkate alan adımlar atmak lazım. Libya ile yaptığımız anlaşma yeniden uluslararası hukuku gündeme oturtma yönünde de önemli bir hamle olmuş oldu."

MERKEZİ BÜTÇE KANUNU, 9 ARALIK´TA MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

TBMM´nin bütçe görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan TBMM Başkanı Şentop, "Yeni sistemde tüm kanun tekliflerini milletvekilleri veriyor. İstisnası 2020 yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi oldu, Cumhurbaşkanı tarafından gönderilmiş bir tekliftir. Plan Bütçe Komisyonu´nda görüşüldü, 7 Kasım´da görüşmeler başladı 29 Kasım´da görüşmeler sonuçlandı. Çok yoğun bir çalışma yürütüldü. Bunlar tamamlandı, milletvekillerine bugün itibariyle dağıtıldı. 9 Aralık´ta Genel Kurul´da görüşmeler başlayacak. 20 Aralık´a kadar devam edecek ve oylamalar yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 20 Aralık´ta da sonuçlandırıp 1 Ocak´tan itibaren yürürlüğe koymuş olacağız" diye konuştu.



BURSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.